Есть повод! Федута о «Титанике», прогоревшем ресторане в центре Минска и пророческих именах

Источник материала: Tut.by

Александр Федута. Интеллигент с вредными привычками, печальным прошлым и светлым будущим

Каждый уик-энд Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста — почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.

Не надо страдать гигантоманией. Ничем хорошим это не заканчивается. ИМХО, конечно, но история знает много подобных примеров.

Самый знаменитый, разумеется, — «Титаник». Это был корабль водоизмещением 52 310 тонн. Представляете себе эту махину? Мощность — 55 тысяч лошадиных сил. Представляете себе этот табун? На нем могло плыть 2439 пассажиров. Небольшой районный центр Беларуси. Причем поскольку «Титаник» строился как круизный лайнер, то значительная часть этих людей должна была принадлежать к высшему обществу. Представляете себе блеск бриллиантов в серьгах и жемчужин в колье дам? Запах сигар джентльменов? Вкус дорогого шампанского в бутылках, хранившихся в его погребах? Бассейн, корт для игры в сквош, гимнастический зал? Сегодня все это не в диковинку, а тогда — можете себе представить…

Есть повод! Федута об императоре, агрогородках, упущенных возможностях и производстве сахара

Представили? А теперь забудем, потому что главное, что весь мир помнит о «Титанике» — это его крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом.

Собственно говоря, речь как раз пока — о крушении. И о названии.

Лайнер был назван в честь титанов — великанов из древнегреческой мифологии, которые вознамерились свергнуть богов-олимпийцев и занять их место. Он сам по себе был вызовом праотцу Ною, построившему свой ковчег, чтобы спасти угодных господу живых существ от всемирного потопа. Мировой океан — это, так сказать, последствие потопа, и «Титаник» должен был позволить человечеству преодолевать воды в таком количестве, что Ною и не снилось.



Кадр из фильма «Титаник»

Они плохо знали греческую мифологию, создатели «Титаника», — глава белфастской верфи Уильям Пирри, директор-распорядитель и де-факто главный конструктор корабля Александр Карлейль, директор конструкторского бюро, оформлявший всю проектную документацию Томас Эндрюс. Их детище было обречено в тот момент, когда они придумали ему название. Титаны были низвергнуты олимпийскими богами в Тартар, и туда же, в бездну, ушел и «Титаник».

В общем, как пелось в старом, советском еще, мультфильме о капитане Врунгеле, «как вы лодку назовете, так она и поплывет». А «Титаник» был не более чем гигантской лодкой.

Именно поэтому к выбору имени нужно относиться как к выбору судьбы. Можете считать, друзья мои, что я суеверен. Но не зря христиане выбирали имена с оглядкой на тех святых, кого поминали в ближайшие ко дню рождения ребенка дни. Считалось, что этот святой становится как бы небесным покровителем новорожденного или новорожденной. Правда, возникали случаи достаточно забавные — как, например, тот, что описан Гоголем в «Шинели»:

Видео:

«Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уже если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий».

«Акакий» значит «смиренный». Вот, стало быть, гоголевский герой оказался дважды смиренным, ибо и отец его также был Акакием. Так что та же закономерность, что мы наблюдали с наименованием «Титаник», работает и здесь — надеюсь, содержание гоголевской «Шинели» напоминать не нужно, ибо все мы из нее, как утверждал Федор Достоевский, и вышли.

Впрочем, о значении имен и названий мало кто задумывается. Функционировал на площади Свободы в Минске некогда ресторанчик под названием «Святая Афина». Его хозяева даже, вероятно, не подозревали, что Афина — это древнегреческая опять-таки богиня, а в греческой мифологии понятие «святость» отсутствовало как таковое (оно появилось только в христианстве). В общем, не выдержал ресторанчик противоестественного наименования — и прогорел.



Кадр из фильма «Титаник»

А все можно было бы предусмотреть изначально. Вот, скажем, 31 марта 1909 года, когда в Белфасте начали строить «Титаник»: назвали бы лодочку иначе — авось она бы и доплыла до места назначения.

Правда, тогда не было бы красивого фильма, в котором любят друг друга Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Но зато все остались бы живы, а Кейт и Лео целовались бы в каком-нибудь другом замечательном фильме.

Может быть, это — когда все живы, а молодые и красивые целуются и не знают о будущем — и есть настоящее счастье.

Поэтому 31 марта, друзья мои, поцелуйте тех, кого вы любите. И поступайте так каждый день. Ибо что есть наш жизненный путь, как не плавание на «Титанике» с заведомым, к сожалению, финалом.

Carpe diem, друзья мои, будем жить настоящим мгновением. И пусть будет пир посреди коронавируса!