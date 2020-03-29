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Макей рассказал о контакте с носителем коронавируса

29.03.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что он контактировал с носителем нового коронавируса, из-за чего ему пришлось временно ограничить свои контакты, но тесты министра на COVID-19 отрицательные. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.

«Действительно, были какие-то контакты с вирусоносителем, поэтому врачами было принято решение соблюдать определенные ограничения, что я и делал. Тесты были отрицательные, поэтому все нормально, сегодня нормальный рабочий режим», — рассказал глава МИД Беларуси, передает TUT.BY

Он подчеркнул, что не был в 14-дневной изоляции, а работал, контактировал с коллегами. «Старались ограничить эти контакты по минимуму. И коллеги, с которыми контактировал, тоже сдавали тесты — все нормально», — сказал министр.

В середине марта министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев рассказал журналистам, что на две недели добровольно ушел на карантин, так как присутствовал на совещании, где среди участников оказался человек, зараженный коронавирусом. По словам министра, результаты его тестов оказались отрицательными.
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что он контактировал с носителем нового коронавируса, из-за чего ему пришлось временно ограничить свои...
 
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