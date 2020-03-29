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Лукашенко о коронавирусе: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
29.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Коронавирус никак не влияет на график президента Беларуси Александра Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».
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Сегодня глава республики вышел на лед в рамках 13-х Республиканских соревнований среди любителей.
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