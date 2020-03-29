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Лукашенко о коронавирусе: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях

29.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Коронавирус никак не влияет на график президента Беларуси Александра Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Сегодня глава республики вышел на лед в рамках 13-х Республиканских соревнований среди любителей. Его команда обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3. Не смотря на отмену массовых мероприятий по всему миру, в Беларуси все спортивные чемпионаты проходят по расписанию. Сам Александр Лукашенко считает хоккей лучшим лекарством от вируса.

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Антивирусное лекарство, самое настоящее», – сказал белорусский лидер.



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Теги: Минск
 
 
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Сегодня глава республики вышел на лед в рамках 13-х Республиканских соревнований среди любителей.
 
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