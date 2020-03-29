ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Можно посадить два лишних качана капусты, но в магазине будет дешевле». Репортаж из дачного поселка

29.03.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В субботу на улице заметно потеплело, и честь из тех, кто не боится коронавируса, отправились на дачи. И хотя профессионалы огородного искусства, говорят, что открывать сезон еще рановато, на перроне возле утренней электрички Минск-Молодечно людей немало. Походные сумки, увесистые рюкзаки и саженцы в руках выдают в них хозяев небольших участков, людей, которые, наконец-то, дождались конца зимы и теперь торопятся навести порядок на земле. «Потому что, — как заметила одна столичная дачница, — вирус вирусом, а рассада сама себя не посадит».


Наша электричка стартует в 9.42, пассажиров в вагоне хватает. Никто не стоит, но и свободных мест, не сказать, чтобы много. На наш вопрос, куда обычно едет большинство здешних дачников, пассажиры отвечают — станция Пралески. Там через час и сходим. Все, кому тоже сюда, не спеша, расходятся по своим соткам. Не торопится и Евгений Захарович.

— Земля ж еще мокрая, куда ее копать, сегодня даже лопату не планирую в руки брать, — делится планами на день собеседник. — Только гляну, что на участке после зимы творится, ну и тюльпаны открою.

Несмотря теплую зиму, говорит он, «дачный» аншлаг в Пралесках ожидается как обычно — в середине или конце апреля. Сегодня же, продолжает, пока погода хорошая, все выбрались на разведку.


А его сосед по участку Геннадий Тимофеевич еще и на уборку. Из Минска он выехал в 8 утра и к 10.30 уже весь мусор со своей территории выгреб.

— Бабушка моя тоже хотела поехать, но вируса боится, — обращается он к актуальной теперь теме COVID-19. — Мы с ней поговорили и решили: поеду я сам. Все же нужно после зимы на даче порядок навести. Руки средством (антисептиком. — Прим. TUT.BY) протер и пошел на электричку пораньше, чтобы людей встретить поменьше. Ехал без маски, но занял самый угол, на сидениях рядом не было никого, словно в купе сидел.


Евгений Захарович

— Как думаете, почему, несмотря на коронавирус, люди в возрасте все равно едут на дачи?

— Не могут наши люди без дела. Половина жителей Минска родом из деревень, вот им по наследству эта тяга к земле и передается, — делится мнением собеседник. — Ну, а почему маски в общественных местах не надевают, — надеются на «авось». Да и я такой же. Хоть и сидит в голове мысль, что нужно быть осторожным, но тут же другая: пуля — дура. Думаешь, если что и случится, то не со мной.

«Говорят, до Благовещения, 7 апреля, земля спит, и трогать ее нельзя»

Чем ближе к полудню, тем теплее. Людей за глухими и прозрачными заборами замечаем немного. Зато человека сверху видим сразу: на крыше двухэтажного дома кто-то устанавливает антенну. «Усики» рядом дымоходом — еще один признак того, что дачники вернулись с городской зимовки.


— А мы уже печку вытопили, картошечку поставили, сейчас двор уберем — и пойдем чай пить, — сходу озвучивает свой список дел Валентина Каврус. С дочкой они приехали на дачу электричкой в 6 утра, хотя еще пару дней назад сюда даже не собирались.

— Говорят, до Благовещения — 7 апреля, земля спит, и трогать ее нельзя, поэтому мы хотели приехать чуть-позже, — объясняет собеседница. — Но, у нас тут возле остановки женщины «домашним» торгуют, — улыбается она, показывая в направлении небольшого рынка. — Я у одной из них все время творожок беру. Равного ему нигде нет. Вчера она мне позвонила, сообщила, что сегодня будет. И я своим объявила: «Завтра едем на дачу». Так что мы уже и творожка поели, и картошку семенную привезли.


Участок у Валентины Ивановны появился восемь лет назад. Хотя про дачу, не скрывает, мечтала давно, но все никак не могла подобрать нужное место.

— Первый раз попали в Пралески зимой, на улице снег лежал, а уезжать отсюда не хотелось, — возвращается она к тем событиям. — Мне тогда 71 год был. Отец зятя говорил: «Так вам же уже…». А я перебивала: «Пусть год тут смогу поработать, но я такое удовольствие получу».

Несмотря на приближающийся кризис, расширять огород хозяйка не планирует. Сажать, говорит, нужно столько, чтобы «работать и наслаждаться», а не падать от усталости.

На слуху и тема коронавируса.


Валентина Каврус

— В магазин теперь иду, дочка: «Мама, надевай маску». Надеваю. Захожу домой, внучка: «Бабушка, руки помой». Мою. Конечно, береженого Бог бережет, — делится мнением собеседница. —  Вчера в новостях рассказывали, что Лев Лещенко не здоров. Вроде с этим вирусом. Но я себя всегда на настраиваю на лучшее. Вот некоторые жалуются, завтра погоды не будет, а я отвечаю, а послезавтра будет. Я оптимист по натуре. Так и жить легче.

У соседей Валентины Ивановны тоже нет повода для грусти. На море они не собирались, поэтому закрытые границы их не расстраивают. Людей, рассуждают, можно разделить на две категории: одним ближе дача, вторым — путешествия. Они относятся к первым.

— У мужа на работе коллега есть, раньше, когда про дачи слышал, все время повторял: «Зачем мне эти сотки, я лучше поеду мир посмотрю», — передает те беседы соседка. — Мы сейчас шутим: «Вот и тебе придется на даче посидеть».

«Можно посадить два лишних качана капусты, но в магазине они обойдутся в полтора раза дешевле»

Дач в Пралесках так много, что дома незаметно перетекают из Молодеченского района в Воложинский. Один домик сменяет другой. Неожиданно попадаются почти пустые от построек сотки. Хозяйничают здесь Евгений с Анжеликой.


Участок молодые люди купили две недели назад. Снесли одну старую хозяйскую теплицу, на очереди вторая. Сейчас, говорят, строительство своего дома для них важнее помидор.

— Но посмотрим, что будет дальше с этим вирусом и экономикой, — не отрываясь от дел, продолжает Евгений. — У меня, например, сестру на работе уже на месяц отправили за свой счет. Если экономика «ляснет», придется грядки сажать.

Пока же планы у молодой семьи позитивные. Готовиться проект их дома, и в августе они хотят отдохнуть в Грузии.


А медработник Алла с участка неподалеку собирается садить рододендрон. С мужем Сергеем Владимировичем они приехали на дачу еще в пятницу — после работы. Шутят, ушли на выходные в самоизоляцию. На участке, поясняют, людей меньше и воздух свежий. Дел, рассказывают, за утро переделали немало. Муж уже парник перекопал, бойлер повесил. Жена обрезала розы.

— В связи с приближающимся кризисом, огород расширять не планируете? — интересуемся у семьи.

— Если бы у нас гектар земли был, я понимаю, но тут шесть соток. Они сильно не спасут, — поясняет ситуацию Сергей Владимирович. — Можно посадить два лишних качана капусты, но в магазине они обойдутся в полтора раза дешевле. На участке у нас в основном газон. Наша бабушка, моя мама, вообще говорит, зачем вам огород, засейте все травой.


Их дачное товарищество, продолжают собеседники, существует с 1989 года. У людей, что хозяйничают здесь с самого начала — то есть у старшего поколения, и с кризисом, и без, каждый кусочек земли чем-то засажен. Новые владельцы, делится наблюдениями Сергей Владимирович, в основном покупают участки для отдыха. Чтобы шашлыки организовать, с детьми на свежем воздухе побыть.

— А есть что-то, что может заставить людей перекопать газоны в грядки?

— Только если магазины опустеют, но сейчас не такая ситуация.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу на улице заметно потеплело, и честь из тех, кто не боится коронавируса, отправились на дачи. И хотя профессионалы огородного искусства, скажут, что...
 
Новости дня
Новости
 
Анатолий Байдачный: «Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика