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Следуете ли вы советам медиков в период распространения вирусных инфекций? Опрос

29.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Надежда Константиновна:

Следуете ли вы советам медиков в период распространения вирусных инфекций? Опрос
— Прежде всего, регулярно мою руки, стараюсь без особой надобности никуда не выходить. Вот на рынок сегодня пришла, знаю, что сейчас желательно избегать мест скопления людей, но базарный день не могу пропустить, это святое. Паниковать, считаю, не нужно, тут, видимо, не столько страшен этот коронавирус, а, как наш президент говорит, люди могут больше пострадать от паники.

Леонид Степанович ЗАЙЦЕВ:


Следуете ли вы советам медиков в период распространения вирусных инфекций? Опрос
— Не скажу, что жизнь моя как-то особенно изменилась в связи с распространением коронавируса. Веду свой обычный образ жизни, посещаю те же места, внуков на весенние каникулы жду. Приду домой — как всегда, руки с мылом помою. Недавно жена прикупила антисептик, может, пригодится. А вообще всем советую не поддаваться панике, а просто следить за гигиеной, побольше улыбаться и радоваться жизни.

Дмитрий Леонидович ПЕТУХОВ:


Следуете ли вы советам медиков в период распространения вирусных инфекций? Опрос
— Во-первых, я бывший спортсмен, и мне никакой вирус не страшен. Во-вторых, с большим оптимизмом всегда смотрю на любую ситуацию, чего и другим желаю. Главное — помнить, что паника негативно влияет на здоровье, а лучший способ защиты от вируса — это частое мытье рук. А еще пью много горячего чая и правильно питаюсь.

 Валентина Вячеславовна Зоцкина:


Следуете ли вы советам медиков в период распространения вирусных инфекций? Опрос
— Конечно, следую советам, но не тревожусь. У меня в роду есть долгожители, поэтому я коронавируса не боюсь. Веду здоровый образ жизни, активно посещаю бассейн и библиотеку, употребляю чеснок, лимон. Лекарства и продукты не скупаю, потому что все необходимые товары спокойно лежат на прилавках, в случае чего буду есть картошку и закатки.

Мария Дорофеевна Пракопчик:


Следуете ли вы советам медиков в период распространения вирусных инфекций? Опрос
— Следую этим рекомендациям. Но у нас в Дуброве, где я проживаю, всё тихо. Люди такого возраста, как я, находятся дома и никуда особо не ходят. Еще проветриваю помещения, мою руки и провожу влажную уборку.

Елена Вячеславовна Зоцкая:


Следуете ли вы советам медиков в период распространения вирусных инфекций? Опрос
— Да, следую. Но я в сложившейся ситуации больше всего переживаю не за себя, а за детей и внуков, которые живут в Минске. Хотя и говорят, что дети не относятся к группе риска, но всё равно за них очень боюсь. У нас же, в Глуске, пока всё спокойно. Как обычно, с сестрой хожу в бассейн, хотя смотрю, людей меньше стало посещать его. Не знаю, боятся, что ли? Я же веду обычный образ жизни и не паникую.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Надежда Константиновна: — Прежде всего, регулярно мою руки, стараюсь без особой надобности никуда не выходить. Вот на рынок сегодня пришла, знаю, что сейчас...
 
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