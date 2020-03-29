Обращаясь к Косинцу Лукашенко сказал: "Ты мне доложил: все, испытания проводим. Считай, что орден в кармане у тебя, может и больше, если это подтвердится..."





Однако сам Косинец мировую научную сенсацию анонсировать не стал, поскромничал.





- Расскажите, о каких вирусах Президент сегодня говорил, обращаясь к вам?





Александр Косинец, помощник президента Беларуси





- Он всё рассказал.





- Но речь не про коронавирус?





- Про всё.





- Вы какие-то разработки сейчас ведёте в научной сфере?





- Да, серьёзные очень, пару недель и всё станет известно.





Напомним, что Александр Косинец -- доктор медицинских наук. В 1993 году защищал докторскую диссертацию на тему: «Профилактика и лечение гнойно-воспалительных осложнений при экстренных операциях на органах брюшной полости».





С 1995 по 1997 год возглавлял Республиканский научно-практический центр «Инфекция и хирургия».





С 1997 по 2005 год — ректор Витебского государственного медицинского университета.