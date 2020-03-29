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Александр Лукашенко пообещал Косинцу медаль "по одному вирусу не буду публично говорить"
29.03.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Не удивляйтесь, если на помощь Минздраву в бортбе с коронавирусом призовут бывшего доктора – ныне помощник Президента Александр Косинец о своей прежней работе, похоже, не забыл, передает
Обращаясь к Косинцу Лукашенко сказал: "Ты мне доложил: все, испытания проводим. Считай, что орден в кармане у тебя, может и больше, если это подтвердится..."
Однако сам Косинец мировую научную сенсацию анонсировать не стал, поскромничал.
- Расскажите, о каких вирусах Президент сегодня говорил, обращаясь к вам?
Александр Косинец, помощник президента Беларуси
- Он всё рассказал.
- Но речь не про коронавирус?
- Про всё.
- Вы какие-то разработки сейчас ведёте в научной сфере?
- Да, серьёзные очень, пару недель и всё станет известно.
Напомним, что Александр Косинец -- доктор медицинских наук. В 1993 году защищал докторскую диссертацию на тему: «Профилактика и лечение гнойно-воспалительных осложнений при экстренных операциях на органах брюшной полости».
С 1995 по 1997 год возглавлял Республиканский научно-практический центр «Инфекция и хирургия».
С 1997 по 2005 год — ректор Витебского государственного медицинского университета.
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Не удивляйтесь, если на помощь Минздраву в бортбе с коронавирусом призовут бывшего доктора – ныне помощник Президента Александр Косинец о своей прежней работе,...
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