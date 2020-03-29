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Александр Лукашенко пообещал Косинцу медаль "по одному вирусу не буду публично говорить"

29.03.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не удивляйтесь, если на помощь Минздраву в бортбе с коронавирусом призовут бывшего доктора – ныне помощник Президента Александр Косинец о своей прежней работе, похоже, не забыл, передает ОНТ.

Александр Лукашенко пообещал Косинцу медаль "по одному вирусу не буду публично говорить"
 
Обращаясь к Косинцу Лукашенко сказал: "Ты мне доложил: все, испытания проводим. Считай, что орден в кармане у тебя, может и больше, если это подтвердится..."

Однако сам Косинец мировую научную сенсацию анонсировать не стал, поскромничал. 

- Расскажите, о каких вирусах Президент сегодня говорил, обращаясь к вам?

Александр Косинец, помощник президента Беларуси 

- Он всё рассказал. 

- Но речь не про коронавирус?

- Про всё.

- Вы какие-то разработки сейчас ведёте в научной сфере? 

- Да, серьёзные очень, пару недель и всё станет известно. 

Напомним, что Александр Косинец -- доктор медицинских наук. В 1993 году защищал докторскую диссертацию на тему: «Профилактика и лечение гнойно-воспалительных осложнений при экстренных операциях на органах брюшной полости».

С 1995 по 1997 год возглавлял Республиканский научно-практический центр «Инфекция и хирургия».

С 1997 по 2005 год — ректор Витебского государственного медицинского университета.
 
 
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Не удивляйтесь, если на помощь Минздраву в бортбе с коронавирусом призовут бывшего доктора – ныне помощник Президента Александр Косинец о своей прежней работе,...
 
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