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Иван Эйсмонт: «Европейцы извратили слова трех наших спортсменов про коронавирус, а наши СМИ выхватили самое извращенное»

29.03.2020 15:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт прокомментировал резонансные заявления Александра Глеба, Бояна Настича и Дарко Бодула.

«Когда ты, конечно, приходишь журналист с определенных изданий, приходишь на встречу с министром здравоохранения, и у тебя, в лучшем случае, за плечами 11 классов и журфак, и ты на тему медицины садишься разговаривать с Владимиром Караником (министр здравоохранения – Tribuna.com) то, конечно, ты будешь уничтожен, положен на лопатки. Потому, что ты никто по сравнению с любым врачом поликлиники. А выдавать-то надо, хочется, чтобы тебя читали.

Что для этого нужно сделать: взялись за наших спортсменов. Сразу три случая на этой неделе. Александр Глеб дал интервью «The Sun», Боян Настич из БАТЭ — швейцарскому порталу, Дарко Бодул, нападающий «Шахтера», — австрийскому изданию по поводу ситуации с коронавирусом. Все трое на этой неделе обратились с требованием опровержения того, что они сказали. Европейцы извратили, а наши, естественно, выхватили самое извращенное.

Я знаю точно из разговора с некоторыми из игроков, что у европейцев было написано то, что они не говорили. Даже там не чураются этого, что уж говорить о наших, которые раздули все до неизвестно какого масштаба.

Каждый может иметь свою точку зрения и быть несогласным с мерами нашего правительства — нет никаких вопросов. Но три спортсмена на неделе, за которых взялись СМИ, вынуждены были обратиться за опровержением. В том числе, и к нам они обращались. Печальная история», – сказал Эйсмонт в эфире «Беларусь 1».

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Председатель «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт прокомментировал резонансные заявления Александра Глеба, Бояна Настича и Дарко Бодула.
 
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