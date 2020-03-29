Арзамасова – хейтерам: «Какие у нас злые все. Раньше пытались навязывать – что за мать, везде ездит и детей бросает. Сейчас – что за мать, с собой детей повезла»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка обратилась к хейтерам в своем Instagram.

«Почитала комментарии. Какие у нас злые все, а главное, знающие люди. Их всех нужно в правительство.

Разогнать нафиг этих спортсменов. Раньше пытались навязывать – что за мать, везде ездит и детей бросает. Сейчас – что за мать, с собой детей повезла в смутное время. Мы живем в стране, где отрицают вирус! И карантина нет. Лучше за собой следите, и не считайся чужие деньги, и будет всем счастье», – написала Арзамасова в своем Instagram.

Напомним, что Арзамасова вместе с семьей вернулась в Беларусь из Португалии. Сейчас спортсменка находится на самоизоляции в Раубичах.

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