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Арзамасова – хейтерам: «Какие у нас злые все. Раньше пытались навязывать – что за мать, везде ездит и детей бросает. Сейчас – что за мать, с собой детей повезла»

29.03.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова обратилась к хейтерам в своем Instagram.

«Почитала комментарии. Какие у нас злые все, а главное, знающие люди. Их всех нужно в правительство.

Разогнать нафиг этих спортсменов. Раньше пытались навязывать – что за мать, везде ездит и детей бросает. Сейчас – что за мать, с собой детей повезла в смутное время. Мы живем в стране, где отрицают вирус! И карантина нет. Лучше за собой следите, и не считайся чужие деньги, и будет всем счастье», – написала Арзамасова в своем Instagram.

Напомним, что Арзамасова вместе с семьей вернулась в Беларусь из Португалии. Сейчас спортсменка находится на самоизоляции в Раубичах.

Марина Арзамасова: «Мы в Париже. Все по-хардкору. Завтра должен быть самолет в Минск»

Арзамасова о коронавирусе: «В Штатах и Европе принимаются жесткие меры, а белорусы «голливудят», гуляют. Дай бог, чтобы у нас не было сложной ситуации»

 
Теги: Минск
 
 
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