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Арзамасова – хейтерам: «Какие у нас злые все. Раньше пытались навязывать – что за мать, везде ездит и детей бросает. Сейчас – что за мать, с собой детей повезла»
29.03.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка
«Почитала комментарии. Какие у нас злые все, а главное, знающие люди. Их всех нужно в правительство.
Разогнать нафиг этих спортсменов. Раньше пытались навязывать – что за мать, везде ездит и детей бросает. Сейчас – что за мать, с собой детей повезла в смутное время. Мы живем в стране, где отрицают вирус! И карантина нет. Лучше за собой следите, и не считайся чужие деньги, и будет всем счастье», – написала Арзамасова в своем
Напомним, что Арзамасова вместе с семьей вернулась в Беларусь из Португалии. Сейчас спортсменка находится на самоизоляции в Раубичах.
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Арзамасова – хейтерам: «Какие у нас злые все. Раньше пытались навязывать – что за мать, везде ездит и детей бросает. Сейчас – что за мать, с собой детей повезла»
Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова обратилась к хейтерам в своем Instagram.
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