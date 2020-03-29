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Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
29.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что распространение
Он уточнил, что сейчас в Китае зарегистрировано менее трех тысяч зараженных коронавирусом. Всего же в КНР с начала эпидемии отмечено более 82 тысяч случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.
В Беларуси, по последним официальным данным, 32 человека, у которых был ранее диагностирован коронавирус, выписаны из больницы либо готовятся отправиться домой после получения нескольких отрицательных тестов. Еще 62 — под медицинским наблюдением.
Минздрав сейчас с уверенностью заявляет: ситуация спокойная, контролируемая, а те меры, которые принимались и принимаются, позволили не допустить пикообразного роста инфекции, наблюдаемого в других странах.
СБ
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Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что распространение коронавируса нового типа в стране удалось остановить....
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