Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Источник материала: Вороновская газета





Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что распространение коронавируса нового типа в стране удалось остановить.

Он уточнил, что сейчас в Китае зарегистрировано менее трех тысяч зараженных коронавирусом. Всего же в КНР с начала эпидемии отмечено более 82 тысяч случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.

В Беларуси, по последним официальным данным, 32 человека, у которых был ранее диагностирован коронавирус, выписаны из больницы либо готовятся отправиться домой после получения нескольких отрицательных тестов. Еще 62 — под медицинским наблюдением.

Минздрав сейчас с уверенностью заявляет: ситуация спокойная, контролируемая, а те меры, которые принимались и принимаются, позволили не допустить пикообразного роста инфекции, наблюдаемого в других странах.

СБ