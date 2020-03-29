ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

29.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что распространение коронавируса нового типа в стране удалось остановить.

Он уточнил, что сейчас в Китае зарегистрировано менее трех тысяч зараженных коронавирусом. Всего же в КНР с начала эпидемии отмечено более 82 тысяч случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.

В Беларуси, по последним официальным данным, 32 человека, у которых был ранее диагностирован коронавирус, выписаны из больницы либо готовятся отправиться домой после получения нескольких отрицательных тестов. Еще 62 — под медицинским наблюдением.

Минздрав сейчас с уверенностью заявляет: ситуация спокойная, контролируемая, а те меры, которые принимались и принимаются, позволили не допустить пикообразного роста инфекции, наблюдаемого в других странах.

СБ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что распространение коронавируса нового типа в стране удалось остановить....
 
Новости дня
Новости
 
Мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России отменены из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика