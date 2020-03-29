Запасов на два месяца: в мире могут закончиться презервативы из-за дефицита у крупнейшего производителя

Bloomberg . Об этом сообщает





Karex Bhd., которая производит каждый пятый презерватив в мире, расположена в Малайзии и была вынуждена на неделю остановить свою работу в связи с карантином. В пятницу, 27 марта, компания вернулась к работе, но со значительными ограничениями.





Нынешние запасы рассчитаны еще на два месяца. Однако, основные производственные мощности находятся в Китае и Индии, которые сильно пострадали от пандемии.





В то же время спрос на презервативы растет «двузначными цифрами», из-за того, что правительства многих стран призывает своих граждан оставаться дома, а люди воздерживаются от рождения детей из-за неопределенного будущего, сказал исполнительный директор группы компаний Karex Го Миа Киат.





Компания Karex Bhd. производит продукцию для таких брендов, как Durex, и выпускает собственную линейку презервативов. Она выпускает более 5 миллиардов презервативов в год и экспортирует их в более чем 140 стран.