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Запасов на два месяца: в мире могут закончиться презервативы из-за дефицита у крупнейшего производителя

29.03.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупнейший в мире производитель презервативов Karex Bhd. предупредил о глобальном дефиците в связи с падением поставок почти на 50% из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Karex Bhd., которая производит каждый пятый презерватив в мире, расположена в Малайзии и была вынуждена на неделю остановить свою работу в связи с карантином. В пятницу, 27 марта, компания вернулась к работе, но со значительными ограничениями.

Нынешние запасы рассчитаны еще на два месяца. Однако, основные производственные мощности находятся в Китае и Индии, которые сильно пострадали от пандемии.

В то же время спрос на презервативы растет «двузначными цифрами», из-за того, что правительства многих стран призывает своих граждан оставаться дома, а люди воздерживаются от рождения детей из-за неопределенного будущего, сказал исполнительный директор группы компаний Karex Го Миа Киат.

Компания Karex Bhd. производит продукцию для таких брендов, как Durex, и выпускает собственную линейку презервативов. Она выпускает более 5 миллиардов презервативов в год и экспортирует их в более чем 140 стран.
 
 
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Крупнейший в мире производитель презервативов Karex Bhd. предупредил о глобальном дефиците в связи с падением поставок почти на 50% из-за пандемии коронавируса.
 
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