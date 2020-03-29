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Запасов на два месяца: в мире могут закончиться презервативы из-за дефицита у крупнейшего производителя
29.03.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Крупнейший в мире производитель презервативов Karex Bhd. предупредил о глобальном дефиците в связи с падением поставок почти на 50% из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает
Karex Bhd., которая производит каждый пятый презерватив в мире, расположена в Малайзии и была вынуждена на неделю остановить свою работу в связи с карантином. В пятницу, 27 марта, компания вернулась к работе, но со значительными ограничениями.
Нынешние запасы рассчитаны еще на два месяца. Однако, основные производственные мощности находятся в Китае и Индии, которые сильно пострадали от пандемии.
В то же время спрос на презервативы растет «двузначными цифрами», из-за того, что правительства многих стран призывает своих граждан оставаться дома, а люди воздерживаются от рождения детей из-за неопределенного будущего, сказал исполнительный директор группы компаний Karex Го Миа Киат.
Компания Karex Bhd. производит продукцию для таких брендов, как Durex, и выпускает собственную линейку презервативов. Она выпускает более 5 миллиардов презервативов в год и экспортирует их в более чем 140 стран.
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Запасов на два месяца: в мире могут закончиться презервативы из-за дефицита у крупнейшего производителя
Крупнейший в мире производитель презервативов Karex Bhd. предупредил о глобальном дефиците в связи с падением поставок почти на 50% из-за пандемии коронавируса.
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