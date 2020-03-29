Французский телеканал перепутал Месси и его иранского двойника

Французский телеканал "M6" перепутал аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша, сообщает Clarin.





Сюжет канала был посвящён звёздам спорта, которые жертвуют деньги на помощь в борьбе с коронавирусом,





Телеканалом рядом с изображением швейцарского теннисиста Роджера Федерера использовал фото двойника Месси вместо изображения игрока "Барселоны".





В сюжете рассказывалось, что аргентинский форвард пожертвовал больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине один миллион евро.













Напомним, из-за пандемии коронавируса были отменены практически все спортивные соревнования, среди которых Евро-2020 по футболу и летняя Олимпиада в Токио.





По данным на утро воскресенья общее количество заболевших коронавирусом составляет 668 363 тысяч человек.