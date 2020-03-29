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Французский телеканал перепутал Месси и его иранского двойника
29.03.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Канал допустил ошибку в эфире.
Французский телеканал "M6" перепутал аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша, сообщает Clarin.
Сюжет канала был посвящён звёздам спорта, которые жертвуют деньги на помощь в борьбе с коронавирусом,
Телеканалом рядом с изображением швейцарского теннисиста Роджера Федерера использовал фото двойника Месси вместо изображения игрока "Барселоны".
В сюжете рассказывалось, что аргентинский форвард пожертвовал больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине один миллион евро.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были отменены практически все спортивные соревнования, среди которых Евро-2020 по футболу и летняя Олимпиада в Токио.
По данным на утро воскресенья общее количество заболевших коронавирусом составляет 668 363 тысяч человек.
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Канал допустил ошибку в эфире.
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