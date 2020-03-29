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Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»
29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всего в Беларуси сейчас 94 подтвержденных случая. 32 вылечились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На поправку идет и витебский дизайнер Татьяна Ефремова – первая гражданка Беларуси, у которой подтвердился диагноз.
Сейчас готовится к выписке на живописной базе отдыха за городом. Сюда перевели на карантин после инфекционки.
Татьяна Ефремова, дизайнер:
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Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»
Новости Беларуси. Всего в Беларуси сейчас 94 подтвержденных случая. 32 вылечились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На поправку идет и витебский дизайнер...
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