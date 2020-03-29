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«Три дня карантина нам осталось с тобой». Супруги из Беларуси решили пожить раздельно
29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Доставка еды и сотрудники на удаленке. Максимально дистанцировался Андрей не только от посторонних, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Романов:
Карантин с супругой себе прописали сами. Почти две недели назад Юлия вернулась из Нидерландов. Семейный совет решил пойти на такую жертву и поскучать две недели ради безопасности своих близких.
Андрей Романов:
Сейчас проявить такую сознательность придется всем вернувшимся из-за границы. Впрочем, дорога домой с курортов в это время бывает такой долгой, что радости это не умаляет.
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Новости Беларуси. Доставка еды и сотрудники на удаленке. Максимально дистанцировался Андрей не только от посторонних, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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