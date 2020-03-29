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«Показываем 3D-тур по квартире». Как продают недвижимость в условиях коронавируса
29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В условиях пандемии коронавируса здесь предлагают недвижимость дистанционно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наталья Бычихина, руководитель управления продаж и аренды недвижимости компании-застройщика:
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Новости Беларуси. В условиях пандемии коронавируса здесь предлагают недвижимость дистанционно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Темпы строительства жилья...
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