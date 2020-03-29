ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Показываем 3D-тур по квартире». Как продают недвижимость в условиях коронавируса

29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В условиях пандемии коронавируса здесь предлагают недвижимость дистанционно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020

«Показываем 3D-тур по квартире». Как продают недвижимость в условиях коронавируса

Наталья Бычихина, руководитель управления продаж и аренды недвижимости компании-застройщика:
В ходе онлайн-продажи мы показываем клиенту планировку, показываем на экране 3D-тур по квартире, все варианты дополнительных продуктов, которые предлагаем. Мы тут же бронируем квартиру, оформляем документы. И приезжает курьер с подписанным с нашей стороны документом. Никакой угрозы безопасности.

«Показываем 3D-тур по квартире». Как продают недвижимость в условиях коронавируса

Читайте также:

Что делать, если хочется купить квартиру, а статуса «нуждается в улучшении жилищных условий» нет

Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать

«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В условиях пандемии коронавируса здесь предлагают недвижимость дистанционно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Темпы строительства жилья...
 
Новости дня
Новости
 
Константин Генич: «Я действительно был мега счастлив, когда мне достался матч чемпионата Беларуси. Я, как Юрий Гагарин, слетал в космос»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика