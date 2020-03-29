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Что делать, если хочется купить квартиру, а статуса «нуждается в улучшении жилищных условий» нет
29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что делать тем, кто не нуждается в улучшении жилищных условий? Да, по закону жилье им не положено. Но никто ведь не запрещает купить квартиру по коммерческим ценам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как ответ на эту ситуацию – жилищный кооператив. Он, по сути, альтернатива банковским кредитам. В месяц здесь приобретают 15 квартир, предоставляя рассрочку на 8 лет. Таким образом жилье построили уже 350 семей. В процессе более 2 тысяч.
Роман Дайнеко, председатель правления жилищного кооператива:
Елена Гарбар:
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Новости Беларуси. Что делать тем, кто не нуждается в улучшении жилищных условий? Да, по закону жилье им не положено. Но никто ведь не запрещает купить квартиру по...
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