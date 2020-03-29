Что будет с мировой экономикой и как ее можно спасти: мнения политиков

Источник материала: ОНТ

Каждый, когда слышит слово «бюджет» представляет себе в первую очередь финансы страны. Его анализируют каждый год, корректируют, если надо. Словом, рассчитывают возможности. И формирование бюджета в любой стране происходит, по большому счёту, также, как и в семьях. Мы можем потратить только то, что заработали.

А теперь представьте, что ваш источник денег иссяк. Нет зарплаты, пособий, пенсий, других выплат. Как быть? Конечно, можно залезть в кредиты (ну или в заначку). Весь вопрос в том, есть ли она у вас и насколько велика.

Но, так ведь и там деньги просто так не появятся. Их надо туда положить. Откуда брать? Заработать! Вот об этом на минувшей неделе говорили и мировые политики, которых ситуация с экономикой (а она начала замедляться) тревожит.

Вот слова президента США: «Нам нужно вернуться к работе для спасения экономики, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не «отключали» из-за этого страну».

На следующий день с похожим заявлением выступил президент Бразилии Жаир Болсонару. «Нам нужно отменить карантин, вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса. Мы должны продолжить нормальную жизнь и сохранить рабочие места».

Вот такие высказывания, в которых, конечно, есть анализ того, что происходит сегодня, но больше здесь всё-таки будущего. Не может экономика остановиться, потому что тогда остановиться всё.

А теперь посмотрим на то место, откуда начал своё распространение вирус – Китай. На этой неделе провинция Хубэй вернулась к обыденной жизни. Там сняли ограничения, и ситуация нормализуется. Об этом, а ещё и о влиянии эпидемии на экономику во вторник шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с послом Китая Цуй Цимином. Президент поблагодарил за помощь, которую КНР оказала Беларуси, обсудил тактики, которые практикуют разные страны, чтобы остановить распространение вируса.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы ведь страну не закрывали, ни с одной страной не закрыли границу. К нам приезжают разные люди, но в аэропорту, в основном это воздушное сообщение, мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь. Беларусь. Выдержим до православной Пасхи – значит, жить будем».

Предлагаем обратить внимание на слова Президента, которые он высказал по поводу остановки экономики в других странах. Вспомнил и про Трампа и его заявление. Это было уже в эту пятницу.

Трудно не согласиться с доводами, но не все заметили важный нюанс. Мировые политики говорили о необходимости работы экономики на этой неделе, а Александр Лукашенко ещё две недели назад предупреждал: нельзя останавливаться. Цитата: «любые излишние ограничительные меры по противодействию коронавирусу могут навредить ещё больше».

Да, реагировать на угрозы надо. Да, надо очень внимательно относится к тому, что сейчас происходит. Но не перерастёт ли в панику и психоз вот такая излишняя закрытость? Очень может быть. Остановим, обрушим экономику – не заработаем, неоткуда будет взять деньги на самое необходимое.

Или вот ещё. Десять дней назад Президент отметил: «Мы – небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми». Вот в этом и ответ – адаптироваться к условиям.

Но, как оказывается, у каждого из мировых политиков своё видение. Вот и Евросоюз впервые в своей истории приостановил действие Пакта стабильности и роста.

Это базовый документ для зоны евро, содержащий два главных финансовых требования к странам ЕС: дефицит государственного бюджета – не более 3% ВВП и госдолг – менее 60% ВВП. Пакт отменён, а это значит, что теперь придётся залезать в долги! А теперь вспомните кризисы в Греции, Испании, Португалии!

В Брюсселе всерьёз просчитывают в этом году падение экономики Евросоюза в 2,5% и рост безработицы. И эпидемия обнажила абсолютную неспособность евробюрократии действовать в критических обстоятельствах. Красноречивый пример отсутствия понимания – ситуация с гуманитарными грузами, которые следовали из Китая в Италию. И были скандально перехвачены в Чехии, где медицинские маски и респираторы быстро перераспределили. Похожая история приключилась в Польше. Где груз с медицинской помощью просто заблокировали на пути в ту же Италию. Тут уж не до согласия, которое заложено в девизе Евросоюза. Мир, похоже, на пороге нового экономического кризиса, в который сам себя вгоняет ещё больше своими действиями по несогласованности и излишней панике. И что будет дальше, сегодня не берётся сказать никто, но кризис, морально-вирусно-экономический, уже никто не отрицает. А спасение экономики ведь, действительно, в работе.

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