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Что будет с мировой экономикой и как ее можно спасти: мнения политиков
29.03.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Каждый, когда слышит слово «бюджет» представляет себе в первую очередь финансы страны. Его анализируют каждый год, корректируют, если надо. Словом, рассчитывают возможности. И формирование бюджета в любой стране происходит, по большому счёту, также, как и в семьях. Мы можем потратить только то, что заработали.
А теперь представьте, что ваш источник денег иссяк. Нет зарплаты, пособий, пенсий, других выплат. Как быть? Конечно, можно залезть в кредиты (ну или в заначку). Весь вопрос в том, есть ли она у вас и насколько велика.
Но, так ведь и там деньги просто так не появятся. Их надо туда положить. Откуда брать? Заработать! Вот об этом на минувшей неделе говорили и мировые политики, которых ситуация с экономикой (а она начала замедляться) тревожит.
Вот слова президента США: «Нам нужно вернуться к работе для спасения экономики, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не «отключали» из-за этого страну».
На следующий день с похожим заявлением выступил президент Бразилии Жаир Болсонару. «Нам нужно отменить карантин, вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса. Мы должны продолжить нормальную жизнь и сохранить рабочие места».
Вот такие высказывания, в которых, конечно, есть анализ того, что происходит сегодня, но больше здесь всё-таки будущего. Не может экономика остановиться, потому что тогда остановиться всё.
А теперь посмотрим на то место, откуда начал своё распространение вирус – Китай. На этой неделе провинция Хубэй вернулась к обыденной жизни. Там сняли ограничения, и ситуация нормализуется. Об этом, а ещё и о влиянии эпидемии на экономику во вторник шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с послом Китая Цуй Цимином. Президент поблагодарил за помощь, которую КНР оказала Беларуси, обсудил тактики, которые практикуют разные страны, чтобы остановить распространение вируса.
Предлагаем обратить внимание на слова Президента, которые он высказал по поводу остановки экономики в других странах. Вспомнил и про Трампа и его заявление. Это было уже в эту пятницу.
Трудно не согласиться с доводами, но не все заметили важный нюанс. Мировые политики говорили о необходимости работы экономики на этой неделе, а Александр Лукашенко ещё две недели назад предупреждал: нельзя останавливаться. Цитата: «любые излишние ограничительные меры по противодействию коронавирусу могут навредить ещё больше».
Да, реагировать на угрозы надо. Да, надо очень внимательно относится к тому, что сейчас происходит. Но не перерастёт ли в панику и психоз вот такая излишняя закрытость? Очень может быть. Остановим, обрушим экономику – не заработаем, неоткуда будет взять деньги на самое необходимое.
Или вот ещё. Десять дней назад Президент отметил: «Мы – небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми». Вот в этом и ответ – адаптироваться к условиям.
Но, как оказывается, у каждого из мировых политиков своё видение. Вот и Евросоюз впервые в своей истории приостановил действие Пакта стабильности и роста.
Это базовый документ для зоны евро, содержащий два главных финансовых требования к странам ЕС: дефицит государственного бюджета – не более 3% ВВП и госдолг – менее 60% ВВП. Пакт отменён, а это значит, что теперь придётся залезать в долги! А теперь вспомните кризисы в Греции, Испании, Португалии!
В Брюсселе всерьёз просчитывают в этом году падение экономики Евросоюза в 2,5% и рост безработицы. И эпидемия обнажила абсолютную неспособность евробюрократии действовать в критических обстоятельствах. Красноречивый пример отсутствия понимания – ситуация с гуманитарными грузами, которые следовали из Китая в Италию. И были скандально перехвачены в Чехии, где медицинские маски и респираторы быстро перераспределили. Похожая история приключилась в Польше. Где груз с медицинской помощью просто заблокировали на пути в ту же Италию. Тут уж не до согласия, которое заложено в девизе Евросоюза. Мир, похоже, на пороге нового экономического кризиса, в который сам себя вгоняет ещё больше своими действиями по несогласованности и излишней панике. И что будет дальше, сегодня не берётся сказать никто, но кризис, морально-вирусно-экономический, уже никто не отрицает. А спасение экономики ведь, действительно, в работе.
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Каждый, когда слышит слово «бюджет» представляет себе в первую очередь финансы страны. Его анализируют каждый год, корректируют, если надо. Словом, рассчитывают...
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