Коронавирус в мире и Беларуси: что такое система Семашко, и почему нашим медикам нужно сказать спасибо?

Источник материала: ОНТ

Тема, которая стала самой популярной по запросам в интернете в уходящем марте. Коронавирус. COVID-19. Статистика поиска в Google красноречива – именно это интересует людей больше всего.

Итак, по информации Минздрава, которую ведомство обнародовало в пятницу, в Беларуси проведено около 24 тыс. тестов. Выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ещё 62 продолжают лечение и находятся под полным медицинским контролем.

Кстати журналисты, освещая эту тему, не могут не отметить работу белорусского Минздрава. Ведомство отвечает и комментирует, даёт информацию. И, что важно, выбирает для этого все удобные способы.

Вот и на этой неделе министр здравоохранения провёл интернет-стрим, где каждый мог задать вопрос по теме и получить ответ. Весьма действенная, и поддержку у молодёжи такая форма нашла. Много говорили о самом вирусе, как ему противостоять. И о системе здравоохранения страны. Кстати, если обобщить, то, наверное, самым популярным вопросом был «а почему у нас так?».

И здесь надо коснуться самой системы здравоохранения, как она устроена? Ведь в мире есть разные виды: частная, государственная, страховая. У каждой - преимущества и недостатки, но вот какая работает наиболее оптимально и лучше справляется с вот такими вызовами, как коронавирус: ответ у специалистов, и отечественных, и зарубежных один – наша.

Основа белорусской системы построена на наследии и её часто называют системой Семашко, по фамилии того, кто был одним из организаторов. Ещё сто лет назад Николай Семашко предложил новую, централизованную систему здравоохранения. И главная цель в то время – остановить распространение инфекционных заболеваний и эпидемий – была достигнута!

И вот теперь, когда идут жаркие споры, как лечить, и почему такие разные итоги деятельности вируса в разных странах ответ один – системы разные. И подходы разные.

Татьяна Павлович, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Белорусского государственного медицинского университета: «Мы, имея сконцентрированные финансы в рамках органа управления, можем перераспределять потоки финансовых средств, перераспределять коечный фонд, можем обеспечить население в зависимости от потребности тем или иным видом медицинской помощи. И вот это то наследие, которое сохранилось, которое позволяет нам сейчас решать проблему вызова, которая стоит перед системой здравоохранения».

Выясняя преимущества разных систем здравоохранения, мы не могли не выяснить, а как работает система здравоохранения в Италии? Ведь эта страна, увы, лидирует, в списке погибших от коронавируса. Инфекция забрала жизни уже 10 тысяч человек.

А вот сейчас о новости, которая на этой неделе потрясла весь мир. Испания. Солнечная страна вышла на второе печальное место по погибшим, обогнав Китай. Почти 6 тысяч человек. Так вот там к дезинфекции подключились военные.

Да, сложная ситуация, надо помогать. Но вот рассказ министра обороны Испании в телеэфире одного из телеканалов повергает просто в ужас. При обследовании домов престарелых, военные обнаружили, что постояльцы оказались абсолютно брошенными, а некоторые из них цитата - «лежат мертвыми в своих кроватях». Как такое могло случиться в стране, которая в прошлом году была признана самой здоровой нацией в мире? Пожалуй, ответ надо искать в моральной плоскости тех, кто оставил людей без помощи.

И вот после этого, возвращаясь в белорусскую действительность, мне даже трудно предположить, что такое возможно у нас. Мы жалуемся на очереди, на хамство, ещё на разные объективные и не очень обстоятельства. А там вот так!

А может это вирусное время и есть тот самый случай, который проверяет нас всех? Кто и на что способен? Может, это и есть испытание?

Если так, то самое время сказать спасибо белорусским медикам за их работу. Инфекционистам, реаниматологам, анестезиологам, терапевтам, эпидемиологам, вирусологам, лаборантам, медсёстрам и врачам. Тем, кто не только по клятве Гиппократа, но и по гражданскому долгу делает очень большое дело.

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