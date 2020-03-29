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Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»
29.03.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спортсмены соревнуются ради зрителей – до недавнего времени это было аксиомой. Но коронавирус внес свои коррективы. Теперь состязания могут проходить и при пустых трибунах, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Наши федерации гандбола и мини-футбола решили не останавливать национальные старты, однако закрыли вход для болельщиков.
Так было еще пару месяцев назад. Громкая вывеска СКА – БГК на афише всегда привлекает внимание любителей гандбола. Матчи этих команд в чемпионате особенные – яркие и проходят в борьбе. Полные трибуны, скандирующие название любимых команд. Болельщики гонят дружины вперед, радуются вместе со спортсменами заброшенным мячам.
А это уже антураж субботней встречи. Тем самым заброшенным мячам радуются только сами спортсмены. Их преданные болельщики наблюдают за трансляцией по телеканалу, благо хоть такая возможность есть.
Никита Вайлупов, игрок ГК «БГК им. Мешкова»:
К слову, в этот субботний день сильнее в очередной раз оказался БГК. Уже в четвертый раз в нынешнем чемпионате – 40:32. Благодаря этой победе брестчане практически обеспечили себе чемпионство
А это уже обстановка в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Особо не отличается от гандбольного антуража. В зале хорошо слышны команды тренера, переговоры игроков между собой. В матче дебютанта чемпионата, клуба «Минск», и уже опытной дружины, гомельского ВРЗ, сильнее оказались «красно-черные» – 7:2.
Дмитрий Лось, игрок МФК ВРЗ:
Подводя итог: хочется верить, что ситуация в мире скоро восстановиться и со спортивных трибун снова будет доноситься: «Вперед, любимая команда!»
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Новости Беларуси. Спортсмены соревнуются ради зрителей – до недавнего времени это было аксиомой. Но коронавирус внес свои коррективы. Теперь состязания могут...
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