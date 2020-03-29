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Агентство "Блумберг" на неделе опубликовало фейк о коронавирусе в Беларуси

29.03.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Эпоха коронавируса породила и другую, не менее опасную угрозу. Информационную. Возвращаемся к тому, о чем говорили чуть выше. Открытость белорусского Минздрава некоторым коллегам в массмедиа не дает покоя. Продолжаются фейки и вбросы относительно коронавируса. Тот самый психоз, о котором говорили не раз и у нас в стране, да и в мире. 

Известное американское агентство "Блумберг", которое (высока вероятность) не знает, где находится Беларусь и что там происходит, на неделе выдало "громкую сенсацию". Якобы в нашей стране от коронавируса умерло 22 человека. Материал опубликовали в четверг в районе 7 утра по Минску. Эту информацию активно и с удовольствием подхватили отдельные белорусские ресурсы. Спустя пару часов "Блумберг" все же заметил свою ошибку. Но вместо опровержения информации просто аккуратно поправили цифру в том же материале. 

А теперь давайте представим, сколько людей прочло материал изначально и кто из них зайдет туда снова и увидит новые цифры. Выводы можете сделать сами.

 
Теги: Минск
 
 
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Эпоха коронавируса породила и другую, не менее опасную угрозу. Информационную. Возвращаемся к тому, о чем говорили чуть выше. Открытость белорусского Минздрава...
 
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