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Инъекция доброты. Социальный подход
29.03.2020 22:24 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси ситуация остается спокойной и контролируемой. 32 пациента уже выздоровели. Никто из заболевших не переведен на искусственную вентиляцию легких. Лекарств и больничных коек хватает. Это, если коротко, последние данные от белорусского Минздрава. Кстати, информацию в профильном ведомстве обновляют раз в несколько дней. И это связано, прежде всего, с отсутствием лавинообразного роста новых случаев заражения коронавирусом. Так что отсутствие новостей – тоже новость. В нашем случае хорошая! Всего же в Беларуси уже проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19.
Минздрав призывает проявлять больше сознательности и самих белорусов. Так, например, воздержаться от поездок за пределы страны, а тем, кто возвращается на родину, самоизолироваться на 14 дней - тем самым позаботиться о своих близких, особенно, если это люди преклонного возраста. Им, напомним, и вовсе рекомендуется отказаться от выхода из дому. На помощь одиноким пенсионерам и инвалидам придут социальные работники, почтальоны, участковые, волонтеры. При необходимости сходят в магазин, аптеку, уберут в доме, а надо – и дров наколют!
К сознательности, похоже, стоит призвать и отдельные СМИ, ресурсы и блогеров. В ситуации, когда медики ведут кропотливую и непростую работу, где любая помарка только на руку вирусу, новости о этой самой работе откровенно подогревают, искажают и передергивают. Придавая им негативный, порой фейковый и даже ироничный окрас. Злословили даже насчет благотворительного счета, который открыл Минздрав. Глядя на это, сказать хочется только одно: "Если вы не помогаете медикам, то хотя бы не мешайте работать". Материал Анастасии Бенедисюк.
"Теть Валя!" – по-соседски называют Валентину Колтович в Иваничах, деревне на 80 домов. Это Червенский район. Нашу съемочную группу хозяйка приглашает в летнюю кухню: здесь, в печи, она готовит ароматные пышки – ждет дорогих, но редких гостей. Наказ детей и внуков. Вообще у Валентины Колтович есть средства от многой хвори – липовый цвет, мелиса, мята и земляника. Чем спасаться от нового вируса, женщина узнает из прессы: "Мыть руки, максимум свежего воздуха и минимум личного общения!".
В Иваничах живет человек 70, и лишь пятеро из них работают, остальные давно на пенсии. Поэтому соцработники для них сегодня – это и магазин, и почта, и, что уж тут, живое общение! Тем временем к дому Теть Вали подъезжает ее мобильная бригада. В марлевой защите, с провизией в руках. Здесь же, у входа, отработанные за несколько недель движения – теперь с собой они всегда носят не только удостоверение, но и баночку с антисептиком.
Центр соцобслуживания есть в каждом районе страны. Там работает 20 тысяч человек, каждый второй – это соцработник. Сейчас у них горячая пора - по нескольку вызовов в день. Подставили плечо волонтеры, сельские советы, участковые. Проводится действительно широкомасштабная работа.
По данным на 27 марта в территориальные центры по всей стране поступило 1 730 заявок. На каждое отвечают тут же. Президент ставит задачу для всей вертикали власти – от правительства до председателя сельсовета – сделать жизнь старшего поколения максимально комфортным даже в максимальной изоляции. Но и от нас с вами требуется: уже в понедельник у школьников начинаются каникулы - не мешало бы подумать не только о досуге детей, но и здоровье своих родителей. Усилен контроль и за здоровьем соцработников. Теперь и им измеряют температуру тела. Что касается звонков – они не прекращаются и в выходные. С 9 до 18.
Вот он - вирус доброты! И дело не в пышках – во внимании, понимании ситуации и добром слове. И тогда будет точно, как на этой майке: "У сваiм краю, як у раю!". Мы перемещаемся в Заславль. Это известное белорусское предприятие по производству одежды и трикотажа. Не без доли юмора там выпустили новую коллекцию под хештегом #разамадзаразы.
Есть у предприятия и интернет-магазины, кстати. Только за эту неделю количество онлайн-заказов увеличилось на 20%. Многие сегодня предлагают бесконтактную доставку, когда курьер посылку оставляет у двери. А еще, уже из заботы о своих сотрудниках, тем, кто может работать удаленно – фотографы, дизайнеры – разрешили работать дома. Разумеется, контроль обеспечен. Впрочем, все это вторично - продолжают в Заславле. Как социально ориентированное предприятие, все под тем же хештегом #разамадзаразы, они оказали финансовую помощь, переведя средства на борьбу с короновирусов в Беларуси. На неделе в Минздраве открыли благотворительный счет на помощь медучреждениям.
На 9 утра пятницы (27 марта) предприятия, бизнесмены, резиденты ПВТ и просто небезразличные люди перевели на благотворительный счет более 551 тысячи рублей и свыше 16 тысяч евро. Распределять средства будут в открытом режиме. А это столичное кафе на время решило поработать в режиме, закрытом от посетителей. Все свои силы они направили на то, чтобы собрать ссобойку доктору.
Начали с наваристого борща. Вообще меню расписано на неделю. Будут и совсем экзотические блюда. Все согласовано, полезно и удобно при доставке. Кафе находится на Кропоткина, там же расположена инфекционная больница. К слову, вернувшись из Европы непродолжительное время, под присмотром тех, кого они сегодня так вкусно благодарят, лежали и сотрудники этого кафе. И это еще один пример, как общее горе объединяет и неблизких кровью. Одним словом, свояки. Мы же знакомимся с "Шестиснопскими свояками". Жители одной деревни - и все родные. Десять лет назад несколько семей в Червенском районе объединились в один музыкальный коллектив.
Маску нужно носить так, чтобы она плотно прилегала к лицу, и менять ее каждый 2-3 часа. Студенты-медики Иван и Татьяна, а также медицинская сестра столичной поликлиники Анна - в общем-то ребята со знанием дела – теперь именно так начинают любую репетицию коллектива, символично задвинув даже концертную корону, куда подальше. От репетиций решили не отказываться – все-таки и так живут дом к дому. Концерты пока не дают, но в перспективе думают спеть в онлайн.
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В Беларуси ситуация остается спокойной и контролируемой. 32 пациента уже выздоровели. Никто из заболевших не переведен на искусственную вентиляцию легких....
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