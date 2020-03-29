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Как не заразиться коронавирусом в магазине – совет врача
29.03.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Защититься от заражения коронавирусом во время покупок в магазине можно с помощью перчаток. Такой совет дал президент российского союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль. Об этом
По его словам, чтобы избежать заражения COVID-19 в продуктовом магазине, нужно ходить туда в перчатках, а также обязательно обрабатывать телефоны антисептиком и находиться на расстоянии 1,5-2 метров от людей.
Также специалист посоветовал во время пандемии меньше обниматься и целоваться, при появлении первых признаков кашля – надевать медицинскую маску, чихать и кашлять только в платок или локоть.
При этом Рошаль отметил, что избавиться от риска заражения коронавирусом на 100% пока нельзя.
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Защититься от заражения коронавирусом во время покупок в магазине можно с помощью перчаток. Такой совет дал президент российского союза медицинского сообщества...
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