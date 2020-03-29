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ВОЗ: более 634 тысяч человек в мире заразились коронавирусом

30.03.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В общей сложности 634 835 случаев заражения новым коронавирусом и 29 957 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 10:00 по женевскому времени 29 марта. Об этом сообщила в воскресенье в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 63 тысячи человек, количество летальных исходов возросло на 3 464. Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе — 361 031 и 21 493 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 36 688, а умерших — на 2 753.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 120 798 человек, 1973 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 29 марта там зафиксированы 102 803 заболевших и 3 626 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных было в США — 103 321. Далее идут Италия (92 472), Китай (82 356), Испания (72 248) и Германия (52 547).

В Беларуси, по последним данным на 27 марта, зафиксировано 94 случая коронавируса. Новые данные Минздрав не опубликовал.

 

 
 
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