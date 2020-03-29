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Главный тренер клуба КХЛ заразился коронавирусом

30.03.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У главного тренера ярославского «Локомотива» Майкла Пелино диагностирован коронавирус, сообщает официальный твиттер «Авангарда», в котором специалист работал ранее.


Также вирус подхватила супруга 60-летнего наставника.

Отметим, что в следующем сезоне у «Локомотива» будет новый главный тренер. Главным кандидатом является белорусский специалист Андрей Скабелка.

Нынешний сезон был отменен.

 
 
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У главного тренера ярославского «Локомотива» Майкла Пелино диагностирован коронавирус, сообщает официальный твиттер «Авангарда», в котором специалист работал...
 
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