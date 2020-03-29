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Главный тренер клуба КХЛ заразился коронавирусом
30.03.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У главного тренера ярославского «Локомотива» Майкла Пелино диагностирован коронавирус, сообщает официальный
Также вирус подхватила супруга 60-летнего наставника.
Отметим, что в следующем сезоне у «Локомотива» будет новый главный тренер. Главным кандидатом является белорусский специалист
Нынешний сезон был отменен.
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У главного тренера ярославского «Локомотива» Майкла Пелино диагностирован коронавирус, сообщает официальный твиттер «Авангарда», в котором специалист работал...
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