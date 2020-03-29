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Почему у нас не будет, как в Италии? Рубрика «Антифейк»
29.03.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Никому паника и ложь ещё не помогала в этой жизни. Очень многие греют себе руки на той же инфекционной теме, распространяя вымышленную информацию. В нашей традиционной рубрике «Антифейк» мы не раз указывали, где правда, а где ложь. Сегодня не только выпишем рецепт отдельным личностям, но и уточним у итальянских врачей всю правду.
Министр здравоохранения Беларуси на этой неделе отметился стримом по коронавирусу с онлайн трансляцией в YouTube. То есть, оставлять комментарии можно было в режиме реального времени.
Такого подросткового энтузиазма некоторых Telegram-каналов не припомним. Они прямо писали подписчикам: «Валите Караника! Засыпайте вопросами». Вот только компетенции диванных экспертов хватило разве что на упрёки в стиле «у нас будет, как в Италии».
«Не будет!»,- парировал министр: «У них другой сценарий. Там нет полноценных инфекционных больниц и санитарно-эпидемиологической службы». Это сказал глава ведомства, которое плотно общается с европейскими коллегами. А вот это написали, те, кто даже если и были в Италии, то общались максимум с темнокожим продавцом сувениров возле Колизея. Мол, они посмотрели на каком-то сайте, что в Италии есть 168 специализированных инфекционных больниц и соответствующая служба, под названием EpiCentro. Фраза-вишенка на сомнительном торте: «Этого не расскажут в передаче «Антифейк» на ОНТ». Ну что же вы так сразу?
Почему это не расскажем? Всё в деталях. Вот только информацию мы ищем не на сайтах, тем более, если они не имеют отношения к официальному ведомству, а у первоисточников. У тех врачей, которые сейчас находятся в Италии и борются с короновирусом каждый день. Кому как не им знать, что есть в арсенале итальянской медицины. Слово доктору Анжело Бенинказа.
Если у кого-то возникли трудности перевода, то ситуацию прокомментировал ещё один спикер, наш белорус, Денис Зелько. Он работает врачом в той самой Ломбардии. В эпицентре эпидемии. Причём, дежурит сутками напролёт в разных больницах (см.видео).
Если кто-то подумал, ну к чему нам эта информация. Есть в Италии 168 инфекционных больниц или нет, то речь не о цифрах, а о доверии белорусскому Минздраву, от которого сейчас зависят наши с вами здоровье и жизнь. Ну, вот пример «доверия». Американское издание Bloomberg опубликовало карту, где в Беларуси якобы 22 умерших от коронавируса. Редакторы просто перепутали эти цифры с количеством выписанных из больниц (именно столько у нас на тот момент выздоровело) и позже, конечно, исправили. Но ведь за это время многие уже успели задуматься, а кто-то поспешил и выводы сделать.
Итальянский доктор не зря сказал о провале именно медицинской системы. Например, в Германии сопоставимое с Италией количество заражённых коронавирусом (разница около трети), но умерших при этом в 30 раз меньше. Именно о системе на этой неделе, говорил и экс-министр здравоохранения Игорь Зеленкевич.
Он руководил ведомством в сложное для Беларуси время на стыке веков, когда отовсюду раздавались голоса: «А давайте всё сломаем, а потом заново построим». Хорошо, что не сломали. И пусть некоторые боксы в наших «инфекционках» с окошком для еды, судя по комментариям, кому-то что-то напоминают. Но лучше уж так потерпеть, чем красиво умереть в обставленной с размахом пятизвёздочного отеля итальянской клинике.
Кстати, об оборудовании. В борьбе с коронавирусом переросшим в пневмонию самым нужным оказался аппарат ИВЛ – искусственной вентиляции лёгких.
В Италии этих жизненно важных аппаратов действительно крайне мало. И когда врачам пришлось выбирать кому жить, а кому умереть, отключали дыхание 80-летних, чтобы подключить 60-летних. Какая ситуация с этим у нас? В Беларуси их примерно 2400, то есть на один аппарат ИВЛ приходится меньше 4000 человек, в Италии 11400. Таким образом, в процентном соотношении мы оснащены, в три раза лучше.
Но это вовсе не значит, что белорусские медики жаждут задействовать сразу все аппараты ИВЛ. В эти непростые дни вся система работает на то, чтобы не довести ситуацию до этой крайней стадии.
Поэтому, не нужно отвлекать врачей, учить их работать и тем более обвинять их. Ешьте закупленную гречку, пока не испортилась.
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Никому паника и ложь ещё не помогала в этой жизни. Очень многие греют себе руки на той же инфекционной теме, распространяя вымышленную информацию. В нашей...
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