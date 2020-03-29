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Почему у нас не будет, как в Италии? Рубрика «Антифейк»

29.03.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему у нас не будет, как в Италии? Рубрика «Антифейк»

Никому паника и ложь ещё не помогала в этой жизни. Очень многие греют себе руки на той же инфекционной теме, распространяя вымышленную информацию. В нашей традиционной рубрике «Антифейк» мы не раз указывали, где правда, а где ложь. Сегодня не только выпишем рецепт отдельным личностям, но и уточним у итальянских врачей всю правду. 

Министр здравоохранения Беларуси на этой неделе отметился стримом по коронавирусу с онлайн трансляцией в YouTube. То есть, оставлять комментарии можно было в режиме реального времени. 

Такого подросткового энтузиазма некоторых Telegram-каналов не припомним. Они прямо писали подписчикам: «Валите Караника! Засыпайте вопросами». Вот только компетенции диванных экспертов хватило разве что на упрёки в стиле «у нас будет, как в Италии».

«Не будет!»,- парировал министр: «У них другой сценарий. Там нет полноценных инфекционных больниц и санитарно-эпидемиологической службы». Это сказал глава ведомства, которое плотно общается с европейскими коллегами. А вот это написали, те, кто даже если и были в Италии, то общались максимум с темнокожим продавцом сувениров возле Колизея. Мол, они посмотрели на каком-то сайте, что в Италии есть 168 специализированных инфекционных больниц и соответствующая служба, под названием EpiCentro. Фраза-вишенка на сомнительном торте: «Этого не расскажут в передаче «Антифейк» на ОНТ». Ну что же вы так сразу?

Почему это не расскажем? Всё в деталях. Вот только информацию мы ищем не на сайтах, тем более, если они не имеют отношения к официальному ведомству, а у первоисточников. У тех врачей, которые сейчас находятся в Италии и борются с короновирусом каждый день. Кому как не им знать, что есть в арсенале итальянской медицины. Слово доктору Анжело Бенинказа. 

Анжело Бенинказа, хирург, эксперт медицинских наук (Италия): «Никаких инфекционных больниц в Италии нет. Речь, как правило, идёт об отделениях интенсивной терапии или буквально единичных палатах в общих больницах, но их крайне мало. Причём всё это в основном на севере страны. На юге даже этого фактически нет. И когда северная Ломбардия, которая считается очень продвинутой, захлебнулась от коронавируса, а эпидемия пошла на юг, то у врачей была настоящая паника. Даже на севере заболевших клали в общие палаты, заражали остальных, в том числе самих медиков. Ни о каких боксах или специальных изоляторах речи не шло. Теперь уже бросились строить госпиталь интенсивной терапии в павильоне миланской ярмарки. Что касается EpiCentro, то сложно назвать чиновников, которые занимались пустой болтовнёй - санитарно-эпидемиологической службой. Наша система здравоохранения оказалась не готова к пандемии».

Если у кого-то возникли трудности перевода, то ситуацию прокомментировал ещё один спикер, наш белорус, Денис Зелько. Он работает врачом в той самой Ломбардии. В эпицентре эпидемии. Причём, дежурит сутками напролёт в разных больницах (см.видео). 

Если кто-то подумал, ну к чему нам эта информация. Есть в Италии 168 инфекционных больниц или нет, то речь не о цифрах, а о доверии белорусскому Минздраву, от которого сейчас зависят наши с вами здоровье и жизнь. Ну, вот пример «доверия». Американское издание Bloomberg опубликовало карту, где в Беларуси якобы 22 умерших от коронавируса. Редакторы просто перепутали эти цифры с количеством выписанных из больниц (именно столько у нас на тот момент выздоровело) и позже, конечно, исправили. Но ведь за это время многие уже успели задуматься, а кто-то поспешил и выводы сделать.           

Итальянский доктор не зря сказал о провале именно медицинской системы. Например, в Германии сопоставимое с Италией количество заражённых коронавирусом (разница около трети), но умерших при этом в 30 раз меньше. Именно о системе на этой неделе, говорил и экс-министр здравоохранения Игорь Зеленкевич. 

Он руководил ведомством в сложное для Беларуси время на стыке веков, когда отовсюду раздавались голоса: «А давайте всё сломаем, а потом заново построим». Хорошо, что не сломали. И пусть некоторые боксы в наших «инфекционках» с окошком для еды, судя по комментариям, кому-то что-то напоминают. Но лучше уж так потерпеть, чем красиво умереть в обставленной с размахом пятизвёздочного отеля итальянской клинике.   

Игорь Зеленкевич, министр здравоохранения Беларуси (1997-2001 гг.): «Я уверен, что в Италии и других европейских странах есть самое современное оборудование, но в борьбе с пандемией решает система».        

Кстати, об оборудовании. В борьбе с коронавирусом переросшим в пневмонию самым нужным оказался аппарат ИВЛ – искусственной вентиляции лёгких. 

В Италии этих жизненно важных аппаратов действительно крайне мало. И когда врачам пришлось выбирать кому жить, а кому умереть, отключали дыхание 80-летних, чтобы подключить 60-летних. Какая ситуация с этим у нас? В Беларуси их примерно 2400, то есть на один аппарат ИВЛ приходится меньше 4000 человек, в Италии 11400. Таким образом, в процентном соотношении мы оснащены, в три раза лучше.

Но это вовсе не значит, что белорусские медики жаждут задействовать сразу все аппараты ИВЛ. В эти непростые дни вся система работает на то, чтобы не довести ситуацию до этой крайней стадии. 

Поэтому, не нужно отвлекать врачей, учить их работать и тем более обвинять их. Ешьте закупленную гречку, пока не испортилась. 

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Никому паника и ложь ещё не помогала в этой жизни. Очень многие греют себе руки на той же инфекционной теме, распространяя вымышленную информацию. В нашей...
 
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