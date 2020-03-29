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Ведущая «Итогов недели» Кузьмич: «Клубы заявляют, что интерес со стороны иностранцев в социальных сетях вырос на 800 процентов»

30.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ведущая «Итогов недели» на канале «Беларусь 5» Анна Кузьмич рассказала о повышенном интересе к белорусским клубам.

«Клубы заявляют, что интерес со стороны иностранцев, например, в социальных сетях вырос на 800 процентов», – сказала Кузьмич.

Напомним, чемпионат Беларуси – единственный футбольный турнир в Европе, который не прерван из-за коронавируса.

 
 
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Ведущая «Итогов недели» на канале «Беларусь 5» Анна Кузьмич рассказала о повышенном интересе к белорусским клубам.
 
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