Ведущая «Итогов недели» Кузьмич: «Клубы заявляют, что интерес со стороны иностранцев в социальных сетях вырос на 800 процентов»

Источник материала: Tribuna.com

Ведущая «Итогов недели» на канале «Беларусь 5» Анна Кузьмич рассказала о повышенном интересе к белорусским клубам.

«Клубы заявляют, что интерес со стороны иностранцев, например, в социальных сетях вырос на 800 процентов», – сказала Кузьмич.

Напомним, чемпионат Беларуси – единственный футбольный турнир в Европе, который не прерван из-за коронавируса.