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«Все планы рухнули». Посмотрели, как перед полным закрытием границы россияне возвращались домой
30.03.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти минуты Россия
Картина на границе Беларуси и России на М1 за последние 10 дней —
Практически все выезжающие из Беларуси легковушки — с российскими номерами, но за рулем не обязательно россияне. Напротив: по наблюдениям пограничников, в основном, это белорусы с видом на жительство в России — те, кто давно работает в соседней стране.
Но есть и исключения.
Россиянин Дмитрий вынужден уехать на родину, потому что там работа, хотя семья — в Беларуси. Мужчина расстроен и даже раздражен тем, что ему приходится разлучаться с женой и детьми так внезапно и на неопределенный срок. Обычно он приезжает к ним раз в месяц, сейчас, например, хотел побыть с ними подольше — недельку-другую.
Но выбора у него нет — нужно возвращаться, иначе потом не пустят. «Все планы рухнули», — раздосадованно говорит он.
У белоруса Артема обратная ситуация: он с 2006 года живет в России — там работа, жилье, жена, дети.
— Я въезжал в Беларусь пятницу, 27 марта, и тогда же сразу спросил, какие правила — смогу ли вернуться назад. Мне сказали, если жена россиянка и я могу это подтвердить, то я могу потом пересечь границу. А теперь-то нет!
Артем приезжал к маме — она живет в Минске — и планировал остаться еще на пару дней, но пришлось быстро собираться и ехать обратно.
— Да нет, я новости о полном закрытии границы не расстроился. Просто надеюсь, что это ненадолго, — говорит Артем и выразительно смотрит на пограничника.
— Да мы сами на это надеемся, — вздыхает тот.
А вот друзья Михаил и Владимир хотели погостить в Беларуси минимум неделю, пока у них «каникулы» — из-за угрозы распространения коронавируса в России неделя, начиная с 30 марта,
— Вчера на TUT.BY и прочитали, что границу закрывают. Мы сразу начали собираться — и вот едем обратно: а что нам остается делать? Вообще, плохо, что границу закрывают. Вот бы быстрее все это закончилось, — говорят мужчины.
Отдых друзья продолжат в России — в Москве или Сочи, еще не определились. Похоже, они еще не в курсе, что с завтрашнего дня жители Москвы уходят на самоизоляцию: власти
За привычной цепочкой фур и редкими легковушками сотрудник страховой фирмы на российской стороне наблюдает с грустью в глазах.
— Всего 10 дней прошло, а у нас количество страхующихся уже упало в 2 раза. Что дальше-то будет?
И вот это пока непонятно — срок закрытия границ России в постановлении правительства не указан. А сказано в нем следующее:
«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы».
В документе поясняется, что решение принято «в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции».
Исключение сделано:
По официальным данным, в России коронавирусом
В Беларуси, по последним данным на 27 марта,
Всего в мире в общей сложности зарегистрировано более 600 случаев заражения новым коронавирусом и 30 тысяч смертей. Четверть планеты на карантине.
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Люди мечтают, чтобы «все это быстрее закончилось». Российские пограничники с ними солидарны.
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