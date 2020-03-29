«Все планы рухнули». Посмотрели, как перед полным закрытием границы россияне возвращались домой

Источник материала: Tut.by

В эти минуты Россия полностью закрывает свои границы — в том числе с Беларусью. Мы побывали на рубеже Дубровенского района Витебской области Беларуси и Краснинского Смоленской области России на трассе М1 за несколько часов до введения нового пропускного режима и посмотрели, кого новое распоряжение правительства России заставило спешно уезжать из Беларуси.





Картина на границе Беларуси и России на М1 за последние 10 дней — с полночи 18 марта , когда ввели первые ограничения — ничуть не изменилась. В крайней правой полосе — очередь из фур, в сторону России изредка проезжают легковые машины. На светофоре дежурят два российских пограничника. Белорусского поста как не было, так и нет.

Практически все выезжающие из Беларуси легковушки — с российскими номерами, но за рулем не обязательно россияне. Напротив: по наблюдениям пограничников, в основном, это белорусы с видом на жительство в России — те, кто давно работает в соседней стране.

Но есть и исключения.

Россиянин Дмитрий вынужден уехать на родину, потому что там работа, хотя семья — в Беларуси. Мужчина расстроен и даже раздражен тем, что ему приходится разлучаться с женой и детьми так внезапно и на неопределенный срок. Обычно он приезжает к ним раз в месяц, сейчас, например, хотел побыть с ними подольше — недельку-другую.

Но выбора у него нет — нужно возвращаться, иначе потом не пустят. «Все планы рухнули», — раздосадованно говорит он.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

У белоруса Артема обратная ситуация: он с 2006 года живет в России — там работа, жилье, жена, дети.

— Я въезжал в Беларусь пятницу, 27 марта, и тогда же сразу спросил, какие правила — смогу ли вернуться назад. Мне сказали, если жена россиянка и я могу это подтвердить, то я могу потом пересечь границу. А теперь-то нет!

Артем приезжал к маме — она живет в Минске — и планировал остаться еще на пару дней, но пришлось быстро собираться и ехать обратно.

— Да нет, я новости о полном закрытии границы не расстроился. Просто надеюсь, что это ненадолго, — говорит Артем и выразительно смотрит на пограничника.

— Да мы сами на это надеемся, — вздыхает тот.





А вот друзья Михаил и Владимир хотели погостить в Беларуси минимум неделю, пока у них «каникулы» — из-за угрозы распространения коронавируса в России неделя, начиная с 30 марта, объявлена нерабочей . Россияне приехали к друзьям в Минск в четверг, 26 марта, а сегодня, 29-го, в восемь вечера уже пересекают границу.

— Вчера на TUT.BY и прочитали, что границу закрывают. Мы сразу начали собираться — и вот едем обратно: а что нам остается делать? Вообще, плохо, что границу закрывают. Вот бы быстрее все это закончилось, — говорят мужчины.

Отдых друзья продолжат в России — в Москве или Сочи, еще не определились. Похоже, они еще не в курсе, что с завтрашнего дня жители Москвы уходят на самоизоляцию: власти обязали всех жителей Москвы не покидать дома , а выходить на улицу можно только по пропускам. Какой уж тут Сочи…

За привычной цепочкой фур и редкими легковушками сотрудник страховой фирмы на российской стороне наблюдает с грустью в глазах.

— Всего 10 дней прошло, а у нас количество страхующихся уже упало в 2 раза. Что дальше-то будет?

И вот это пока непонятно — срок закрытия границ России в постановлении правительства не указан. А сказано в нем следующее:

«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы».

В документе поясняется, что решение принято «в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции».

Исключение сделано:

для дипломатов и членов их семей, членов официальных делегаций;

водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

россиян, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, при наличии подтверждающих документов;

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно;

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации;

жителей Калининграда, жителей Донецкой и Луганской областей Украины с российскими паспортами, среди прочего.

По официальным данным, в России коронавирусом заразились 1264 человека, 228 из них — за последние сутки. 49 человек выздоровели, семеро умерли, трое из них — в субботу, 28 марта.

В Беларуси, по последним данным на 27 марта, зафиксировано 94 случая коронавируса. Мы ждем новых данных от Минздрава.

Всего в мире в общей сложности зарегистрировано более 600 случаев заражения новым коронавирусом и 30 тысяч смертей. Четверть планеты на карантине.

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