«Мой папа с коронавирусом в реанимации на ИВЛ»

«Радыё Свабода» поговорило с девушкой, которая сама находится в минской больнице как контакт первого уровня. Она говорит, что у ее отца подтвержденный тест на коронавирус, и он находится в отделении интенсивной терапии Минской инфекционной больницы на аппарате ИВЛ.





«Если вы видели в Интернете фоторепортаж о том, как пациента с коронавирусом перевозят в инфекционную больницу, то это мой папа был в этом куполе», - говорит девушка.





Больному минчанину 60 лет. Дочь рассказывает, что у него было нормальное состояние здоровья, без хронических заболеваний, не пьет и не курит.





«Он пришел домой с работы 27 января, очень замерз. И он чувствовал, что простудился. Температура была 38, он принял горячую ванну и сразу лег спать, выпил что-то типа колдрекса. Он не ходил на работу в течение пяти дней, просто ушел с работы, а затем снова пошел на работу. Все было хорошо », - рассказывает девушка.





Но 12 марта ему снова стало плохо. Температура не понижалась, семья вызвала доктора.





«Врач подошел, сказал пить больше жидкости и сбивать температуру парацетамолом. Кстати, доктор был без соих бахил, мы предложили ему пакеты на ноги, и он согласился, - рассказывает дочка. - Отцу не становилось лучше, температура все время была 38.





17 марта, по словам девушки, ее отцу вызвали скорую и отвезли в 3-ю больницу.





«Его обследовали, на снимке увидели прикорневую пневмонию,поместили в пульмонологию. На коронавирус тогда тоже брали анализ, он был отрицательным, -- говорит она. - На следующий день температура упала до 37, но через два дня снова поднялась. Когда мы разговаривали в тот вечер, он дышал так, словно только что пробежал кросс. Он начал кашлять, хотя доктор ранее говорил, что в его легких ничего нет».





Далее состояние отца только ухудшилось, говорит девушка.





«В понедельник, 23 марта, мама пришла в больницу и начала добиваться, чтобы с ним что-то делали. Она сказала: «Я вижу, что мы доставили его в лучшем состоянии, теперь его положение намного хуже». Там начали суетиться там, хотели отправить его на рентген, но так и не довезли, сразу же отправили в реанимацию, потому что он был очень плох. Там дали кислородную подушку», - рассказывает девушка.





Вечером отца перевели на аппарат ИВЛ и вновь взяли анализ на коронавирус.





«Нам ничего не сказали об этом. Как нам сказали наши знакомые, результат был «между коронавирусом и свиным гриппом». Затем они снова взяли анализ, чтобы понять, что это было. В пятницу, 27 марта, нам подтвердили, что у него коро ирус,» - сказала девушка. Она сказала, что семье ничего не сообщили о промежуточном анализе, потому что он не был однозначным.





В пятницу, 27 марта, вечером домой им позвонили из районной санслужбы.





«Сказали, чтобы мы собирались в больницу, уточнили, кто живет с нами. Моя мама отказалась от госпитализации, потому что бабушка, которой 93 года, живет с нами, и она находится в лежачем состоянии, присматривать за ней некому. У мамы взяли подписку, что она не будет выходить из дома 2 недели. В субботу из нашей поликлиники пришли и взяли анализы у мамы и у бабушки, - рассказывает девушка. -- Я и мой молодой человек были доставлены в 4-ю больницу, сделали кардиограмму, биохимию крови, тест на коронавирус и флюорографию».









Уже в реанимации мужчине, по словам его дочери, сделал УЗИ ног и обнаружил тромбофлебит, а компьютерная томография легких выявила тромбы в легких. Девушка говорит, что у отца ранее не было явных проявлений варикозного расширения вен, и они не видели никаких оснований для УЗИ.





Подтвержденный анализ на коронавирус и у тети девушки -- сестры отца.









«У нее диабет, у нее мозговая недостаточность, какой-то психический дефект. Вызвали скорую помощь, отвезли в 3-ю больницу, доставили бронхит и отправили домой, - рассказывает девушка. - Ее ситуация сильно ухудшилась. А в пятницу пришел ее положительный анализ на коронавирус. Ее забрали в этом куполе. И всю ее семью тоже -- дочь с мужем и ребенком, другую дочь с двумя детьми отправили в больницу на карантин».