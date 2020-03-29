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«Мой папа с коронавирусом в реанимации на ИВЛ»
30.03.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
«Сейчас папа находится в инфекционной больнице в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, - рассказала девушка
«Радыё Свабода» поговорило с девушкой, которая сама находится в минской больнице как контакт первого уровня. Она говорит, что у ее отца подтвержденный тест на коронавирус, и он находится в отделении интенсивной терапии Минской инфекционной больницы на аппарате ИВЛ.
«Если вы видели в Интернете фоторепортаж о том, как пациента с коронавирусом перевозят в инфекционную больницу, то это мой папа был в этом куполе», - говорит девушка.
Больному минчанину 60 лет. Дочь рассказывает, что у него было нормальное состояние здоровья, без хронических заболеваний, не пьет и не курит.
«Он пришел домой с работы 27 января, очень замерз. И он чувствовал, что простудился. Температура была 38, он принял горячую ванну и сразу лег спать, выпил что-то типа колдрекса. Он не ходил на работу в течение пяти дней, просто ушел с работы, а затем снова пошел на работу. Все было хорошо », - рассказывает девушка.
Но 12 марта ему снова стало плохо. Температура не понижалась, семья вызвала доктора.
«Врач подошел, сказал пить больше жидкости и сбивать температуру парацетамолом. Кстати, доктор был без соих бахил, мы предложили ему пакеты на ноги, и он согласился, - рассказывает дочка. - Отцу не становилось лучше, температура все время была 38.
17 марта, по словам девушки, ее отцу вызвали скорую и отвезли в 3-ю больницу.
«Его обследовали, на снимке увидели прикорневую пневмонию,поместили в пульмонологию. На коронавирус тогда тоже брали анализ, он был отрицательным, -- говорит она. - На следующий день температура упала до 37, но через два дня снова поднялась. Когда мы разговаривали в тот вечер, он дышал так, словно только что пробежал кросс. Он начал кашлять, хотя доктор ранее говорил, что в его легких ничего нет».
Далее состояние отца только ухудшилось, говорит девушка.
«В понедельник, 23 марта, мама пришла в больницу и начала добиваться, чтобы с ним что-то делали. Она сказала: «Я вижу, что мы доставили его в лучшем состоянии, теперь его положение намного хуже». Там начали суетиться там, хотели отправить его на рентген, но так и не довезли, сразу же отправили в реанимацию, потому что он был очень плох. Там дали кислородную подушку», - рассказывает девушка.
Вечером отца перевели на аппарат ИВЛ и вновь взяли анализ на коронавирус.
«Нам ничего не сказали об этом. Как нам сказали наши знакомые, результат был «между коронавирусом и свиным гриппом». Затем они снова взяли анализ, чтобы понять, что это было. В пятницу, 27 марта, нам подтвердили, что у него коро ирус,» - сказала девушка. Она сказала, что семье ничего не сообщили о промежуточном анализе, потому что он не был однозначным.
В пятницу, 27 марта, вечером домой им позвонили из районной санслужбы.
«Сказали, чтобы мы собирались в больницу, уточнили, кто живет с нами. Моя мама отказалась от госпитализации, потому что бабушка, которой 93 года, живет с нами, и она находится в лежачем состоянии, присматривать за ней некому. У мамы взяли подписку, что она не будет выходить из дома 2 недели. В субботу из нашей поликлиники пришли и взяли анализы у мамы и у бабушки, - рассказывает девушка. -- Я и мой молодой человек были доставлены в 4-ю больницу, сделали кардиограмму, биохимию крови, тест на коронавирус и флюорографию».
Уже в реанимации мужчине, по словам его дочери, сделал УЗИ ног и обнаружил тромбофлебит, а компьютерная томография легких выявила тромбы в легких. Девушка говорит, что у отца ранее не было явных проявлений варикозного расширения вен, и они не видели никаких оснований для УЗИ.
Подтвержденный анализ на коронавирус и у тети девушки -- сестры отца.
«У нее диабет, у нее мозговая недостаточность, какой-то психический дефект. Вызвали скорую помощь, отвезли в 3-ю больницу, доставили бронхит и отправили домой, - рассказывает девушка. - Ее ситуация сильно ухудшилась. А в пятницу пришел ее положительный анализ на коронавирус. Ее забрали в этом куполе. И всю ее семью тоже -- дочь с мужем и ребенком, другую дочь с двумя детьми отправили в больницу на карантин».
Девушка говорит, что сейчас она находится в 4-й больнице в двухместной палате в блоке на две палаты.
«В другой палате лежит женщина с пневмонией, мы прикасаемся ко всему вместе и в туалете, и в ванной, - волнуется она. - Мы все напуганы».
Девушка говорит, что в ночь, когда их доставили в больницу, перед ними было госпитализировано 64 человека. На следующее утро весь их этаж был заполнен, поэтому ее двоюродная сестра и ее дети лежали на другом этаже. Все это контакты первого уровня.
«Все врачи в защитных костюмах, но они не одноразовые, есть кварцевые лампы и вокруг висят эти костюмы», - рассказывает девушка об условиях в больнице. «Они, вероятно, дезинфицируют и надевают их снова».
В какой момент отец заразился коронавирусом, семья не знает.
«Последний раз он был на работе 12 февраля. И первый анализ на коронавирус был отрицательным, - считает девушка. - У нас есть подозрение, что он заразился уже в больнице. Но с другой стороны, если он был единственным, кого перевезли из 3-й больницы в инфекционную больницу, получается, что заразным был именно он».
Девушка не исключает, что ослабевший после первой болезни отец мог заразиться коронавирусом где-нибудь в городе.
В реанимационном отделении Минской инфекционной больницы сообщили "Свободе", что комментариев не дают. Министерство здравоохранения молчит с пятницы.
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«Сейчас папа находится в инфекционной больнице в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, - рассказала девушка Радио Свобода. - И они...
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