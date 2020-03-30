Удаленка по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились снимками, как они работают из дома

Источник материала: ОНТ

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон на время пандемии коронавируса в Великобритании находятся в самоизоляции вместе со своими детьми во дворце Анмер Холл в Норфолке.

Однако герцогам Кембриджским приходится исполнять при этом королевские обязанности.

Правда, в связи с карантином, принц и его супруга перешли на дистанционную работу. Как это выглядит, показал Кенсингтонский дворец в Instagram.

На кадрах – новые рабочие места герцога и герцогини Кембриджских. На фото видно, что представители королевской семьи соблюдают деловой дресс-код, хотя и находятся дома. Герцоги отвечают на рабочие звонки по проводному телефону.

Добавим, что переехать в Норфолк принц и его супруга решили после известия о том, что у отца Уильяма принца Чарльза – коронавирус.

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