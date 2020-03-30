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Трамп ожидает пик смертности от коронавируса в США через две недели

30.03.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США продлил ограничения на время пандемии коронавируса до 30 апреля. В США — наибольшее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире, за последний день был выявлен 17 591 случай, пишет DW.


Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

Пик смертности от коронавирусной инфекции в США, вероятно, наступит через две недели, заявил на пресс-конференции в понедельник, 30 марта, президент США Дональд Трамп. Он также объявил, что ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса продлеваются в стране до 30 апреля.

По словам Трампа, количество смертей от COVID-19 в США должно начать снижаться после 12 апреля. Президент подчеркнул важность того, чтобы все жители следовали рекомендациям врачей. «Ничто не может быть хуже, чем объявить победу до того, как победил», — заявил Дональд Трамп. По его прогнозам, страна «начнет восстанавливаться» к 1 июня.

Дональд Трамп считает, что если коронавирус унесет жизни не более 100 тысяч жителей США, то действия властей можно будет назвать успешными, хотя «это ужасное число». Если бы власти не предпринимали никаких действий, то число жертв могло бы достичь 2,2 млн человек, напомнил Трамп. Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс считает, что даже при сохранении нынешних мер число жертв может составить от 80 до 160 тысяч человек. При наихудшем развитии из-за коронавируса могут погибнуть более 200 тысяч жителей США.

В настоящий момент США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом. К 30 марта в стране было зарегистрировано 141 169 случаев заболевания COVID-19, притом за последние 24 часа был выявлен 17 591 случай.

 
 
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По словам Трампа, количество смертей от COVID-19 в США должно начать снижаться после 12 апреля. Президент подчеркнул важность того, чтобы все жители следовали...
 
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