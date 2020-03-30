Хроника пандемии: лидер по зараженным по-прежнему США, лидер по смертности по-прежнему Италия

По данным на 6 часов утра 30 марта в мире зарегистрировано более 722 тысяч случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 33 тысячи человек, выздоровели — более 151 тысячи человек, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).
США по-прежнему лидирует по количеству зараженных — 142 356 человека, жертвами коронавируса в США стали уже более 2,4 тысячи человек.
Лидером по смертности остается Италия. Из 97 689 зараженных поправились 13 030 человек, 10 779 - умерли.
На третьем месте Китай: за сутки коронавирусом заразились 30 человек, умерли четверо. Всего с начала пандемии в КНР зарегистрировано 82 149 случаев заражения, умерли 3308 человек, 75 903 - поправились.
В Европе сложная ситуация сохраняется в Испании (80 110 зараженных/6 803 умерших/14 709 выздоровевших), в Германии (62 435 зараженных/541 умерших/9 211 выздоровевших) и во Франции (40 723 зараженных/2 611 умерших/7 226 выздоровевших).
В Литве 460 случая заражения, семь человек скончались, один выздоровел. В Латвии 347 зараженных, жертв нет, один человек поправился. В Польше 1862 зараженных, скончались 22 человека, выздоровели — семь. В Украине 475 случаев заражения, 10 жертв, шесть человек выздоровели.
В России число зараженных достигло 1534 человек, 64 выздоровели, восемь человек скончались. Власти Москвы также озвучили статистику: количество заболевших в столиц России составляет 1014 человек. Возраст 46% пациентов - от 35 до 64 лет. Следом за ними идет молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, они составляют около 33,5% от общего числа больных. Еще 15% - те, кто старше 65-ти. И 5,5% среди заболевших - дети, которые зачастую переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, но могут являться носителями вируса. Почти 40% пациентов, находящихся в Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после заражения коронавирусной инфекцией, моложе 40 лет.
Власти Москвы и Подмосковья также ввели новые ограничительные меры: люди обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (исключения — поездки на такси); нельзя покидать дом за исключением случаев обращения за экстренной̆ медпомощью, на работу и обратно, а также до ближайшего продуктового магазина и аптеки, выгула собак и выноса мусора.
В Беларуси, по последним данным на 27 марта, зафиксировано 94 случая коронавируса.