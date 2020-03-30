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Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

30.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы в этом убедились.

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Яна Шипко, корреспондент:
Еще ни один мой сюжет не был настолько интерактивным и настолько интернациональным. Мои земляки, коллеги и друзья из разных уголков Земли специально для СТВ присылали видео, чтобы рассказать, как в разных странах борются с коронавирусом, ну и стараются не унывать на карантине.

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Ян Эйрик Йонсен:
Очень приятно видеть, как люди помогают друг другу в трудной ситуации.

Многие музыканты играют свои концерты по интернету, и люди, которые слушают, могут добровольно поддерживать артиста. У нас также были спонтанные концерты на верандах, как мы все видели из Италии.

Согласны: закаленные викинги впечатляют даже больше темпераментных итальянцев.

Аплодисменты – в поддержку медиков. Народный флешмоб в Турции. Такую акцию подхватили во многих странах.

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Али Артмаз, журналист (Турция):
Мы решили, что должны поддерживать и мотивировать медработников. И это можно сделать, если аплодировать одновременно всем вместе в девять часов вечера. Эта компания получила большой отклик.

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Маха Эссалих, журналист (Марокко):
В Марокко закрыты кафе, бары, тренажерные залы, хаммамы (наши традиционные бани) – все места, где люди могут собираться массово, чтобы остановить распространение вируса. Мы поддерживаем девиз «Будь дома – будь в безопасности!»

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Михаил Смольский:
Адмысловыя карэспандэнты нашай дыяспары прадэманструюць, як выглядае сэрца аўстрыйскай сталіцы падчас эпідэміі COVID-19. Гадзіна пік. Людзей няма. А ўявіце сабе такім Уручча ў гадзіну пік.

Чумная колонна – одна из красивейших барочных достопримечательностей Вены. Памятник возвели после эпидемии XVII века, которая выкосила треть населения города. Повторения настолько плачевного сценария австрийцы не опасаются, но сейчас в центре непривычно пустынно. Впрочем, в магазинах все в ассортименте – паника первых дней улеглась.

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

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Люди в материале: Яна Шипко, Ян Эйрик Йонсен, Али Артмаз, Маха Эссалих, Михаил Смольский:

 
 
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