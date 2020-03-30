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Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?
30.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы в этом убедились.
Яна Шипко, корреспондент:
Ян Эйрик Йонсен:
Многие музыканты играют свои концерты по интернету, и люди, которые слушают, могут добровольно поддерживать артиста. У нас также были спонтанные концерты на верандах, как мы все видели из Италии.
Согласны: закаленные викинги впечатляют даже больше темпераментных итальянцев.
Аплодисменты – в поддержку медиков. Народный флешмоб в Турции. Такую акцию подхватили во многих странах.
Али Артмаз, журналист (Турция):
Маха Эссалих, журналист (Марокко):
Михаил Смольский:
Чумная колонна – одна из красивейших барочных достопримечательностей Вены. Памятник возвели после эпидемии XVII века, которая выкосила треть населения города. Повторения настолько плачевного сценария австрийцы не опасаются, но сейчас в центре непривычно пустынно. Впрочем, в магазинах все в ассортименте – паника первых дней улеглась.
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Новости мира. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на...
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