Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля

Источник материала: СТВ

Новости США. Здоровый оптимизм США сейчас не помешает. Штаты вышли на первое место по количеству заболевших, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Егор Климович:

Нам же в свою очередь остается только поддержать свой иммунитет, чтобы встретить этот недуг во всеоружии. Меньше читайте плохие новости и хорошего настроения! Привет, родная Беларусь!

Показатель – результат большого количества тестов. Пройти экспресс-тестирование там можно даже не выходя из авто.









Читайте также:

Житель Германии: «Я сам перевозил пациентов с коронавирусом. Я не боюсь»

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?