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Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля
30.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости США. Здоровый оптимизм США сейчас не помешает. Штаты вышли на первое место по количеству заболевших, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Егор Климович:
Показатель – результат большого количества тестов. Пройти экспресс-тестирование там можно даже не выходя из авто.
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Новости США. Здоровый оптимизм США сейчас не помешает. Штаты вышли на первое место по количеству заболевших, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Егор...
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