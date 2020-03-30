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Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля

30.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Здоровый оптимизм США сейчас не помешает. Штаты вышли на первое место по количеству заболевших, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля

Егор Климович:
Нам же в свою очередь остается только поддержать свой иммунитет, чтобы встретить этот недуг во всеоружии. Меньше читайте плохие новости и хорошего настроения! Привет, родная Беларусь!

Показатель – результат большого количества тестов. Пройти экспресс-тестирование там можно даже не выходя из авто.

Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля

Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля

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Люди в материале: Яна Шипко, Егор Климович

 
 
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Новости США. Здоровый оптимизм США сейчас не помешает. Штаты вышли на первое место по количеству заболевших, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Егор...
 
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