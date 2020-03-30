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Подводим итоги рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс». Все темы в одном материале
30.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Действовать здесь и сейчас, но обязательно смотреть вперед – это и называется «дальновидность». Как от прошлого зависит настоящее, так и настоящее влияет на будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Крепкая основа – компания «Белгипс» практически ровесница Великой Победы. Начало ее строительства – 1944-й, кризис кризисов. Еще даже не поднят советский флаг над Рейхстагом. Но Беларусь три месяца как освобождена, и, значит, пора думать о будущем. Ведь любой кризис – это закрытые двери, но открытые окна возможностей.
За более чем 75-летнюю историю предприятие пережило не один сложный момент. И когда стало понятно, что движение вперед невозможно без новой крови, пришел инвестор. Но не для того, чтобы сначала купить, а потом убить предприятие, избавившись таким образом от конкурента.
Государство позаботилось, чтобы «Белгипс» не только продолжил работать, но и стал значительно лучшей версией себя.
Минский гипсовый родом из далекого 1944-го. Тогда потребность в стройматериалах была очень высока: восстанавливали почти полностью разрушенный Минск. Спустя десятилетия продукция предприятия по-прежнему востребована, но было очевидно, что конкурировать по цене и качеству с импортом невозможно, нужна модернизация.
Юрий Гончаров, инвестор:
Этот проект – инициатива Президента. Что «изваяли» из единственного в Беларуси гипсового производства, глава государства приехал оценить лично. Строительный рынок сегодня без бума. Но ведь так было не всегда, а потому строителям важно быть готовым и к растущим объемом.
Рынок живой, а сами нормы словно из бетона вылиты. По этому поводу у Президента с чиновниками уже был большой строительный разговор. Пришло время вновь перестраивать работу.
Склады не загружены – это плюс в работе, отметил и Президент. Но ведь еще и не на полную загружено производство. Бизнес-планы у директора «Белгипса» такие же внушительные, как и он сам.
Чиновники Президенту доложили об ожидаемых успехах и на других объектах. Модернизация продолжается, иначе проиграем на собственном же рынке. А ведь еще и про внешние надо помнить!
Нелегкий труд штукатуров знаком главе государства. Президент ловко берет в руки правило – опыт приобрел еще в годы студенчества. Но одно дело – осваивать навыки по личной инициативе, другое, акцентирует Президент, – когда твое умение – это твой заработок. Не обидеть людей труда – сейчас это жизненно важно.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Оценка Национального института статистики и экономических исследований Франции. Ограничения, связанные с коронавирусом, привели к тому, что экономическая активность во Франции снизилась на 35 %. Если карантин продлится два месяца, французский ВВП по итогам года сократится на 6 %.
Аплодисменты в знак солидарности. Люди рабочие как никто понимают, что стоит за остановкой предприятий. Впрочем, теперь об этом осознанно заявляют и политики во всем мире.
Евгений Пустовой:
Петр Петровский, политолог:
Мировой кризис не за горами. У экспортоориентированной экономики Беларуси без дармовой углеводородной подпитки выход один – ответственный и обдуманный подход по каждому решению.
Брест. Как шутят здесь, европейские волны пандемии утопли в водах приграничного Буга. На машиностроительном предприятии объемы производства увеличились. Заказы на оборудование для мясных производств поступают со всего мира, от Австралии до США. Профилактика не помеха работе. Станки не выключили, полсотни человек на карантин не отправили.
COVID-19 уже ударил по экономическим показателям. И это только начало. Так что задача номер один сегодня – не только защитить от вируса, но и обезопасить себя в экономике. Раскачивать лодку, в которой плывем, заведомо опасно. Увы, кому-то эта вся ситуация на руку.
Ну а что касается коронавируса – здесь и мыслей нет работу останавливать, в том числе профилактическую.
Отличная от многих мировых, наша система здравоохранения в этом плане показала свое значительное преимущество. Сопротивление пандемии на всех уровнях.
Крепкий иммунитет – один из главных факторов, способных уберечь каждого от COVID-19. А вот прогулки по общественным, людным местам шансов заболеть добавляют. Магазины – зона риска. Правда, думают об этом не все. Получается, рискуют здоровьем ради нескольких пачек гречи. Хотя ж не гречкой единой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Евгений Пустовой:
Подарок «Белгипса» Президенту – гипсовый зубр весом 41 килограмм. Увесистое произведение искусства во Дворце Независимости – истинное олицетворение Беларуси. Во все времена зубр был и остается символом белорусского народа. Такого зверя вряд ли победишь.
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Новости Беларуси. Действовать здесь и сейчас, но обязательно смотреть вперед – это и называется «дальновидность». Как от прошлого зависит настоящее, так и...
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