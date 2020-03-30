Названо простое средство против коронавируса. Этот продукт есть в каждом доме!

Источник материала: ОНТ

Обычная пищевая сода может быть полезной в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила известный российский врач, диетолог Марият Мухина, сообщает Мedikforum .

Раствор гидрокарбоната натрия (домашней питьевой соды) замедлит действие инфекции и поможет выиграть время в лечении.

Специалист по питанию объяснила, что коронавирус действует в совокупности с искусственно созданной бактерией в США «синтия», которая была создана после масштабного разлива нефти в Мексиканском заливе. Привычными методами собрать её было невозможно. Бактерия съедает углеродные соединения.



Употребление содового раствора дает дополнительную пищу для бактерии и отвлекает их от пагубного влияния на клетки организма. Таким образом, путь к клеткам человека коронавирусу будет закрыт. Поэтому самый доступный метод защиты или же облегчения заболевания - употребление минеральных вод с бикарбонатами.

Для профилактики следует тщательно следить за своим здоровьем: инфекция способна проникать в организм человека через царапины, ранки на слизистой оболочке носоглотки.

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