|
Названо простое средство против коронавируса. Этот продукт есть в каждом доме!
30.03.2020 07:08 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Обычная пищевая сода может быть полезной в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила известный российский врач, диетолог Марият Мухина, сообщает
Раствор гидрокарбоната натрия (домашней питьевой соды) замедлит действие инфекции и поможет выиграть время в лечении.
Специалист по питанию объяснила, что коронавирус действует в совокупности с искусственно созданной бактерией в США «синтия», которая была создана после масштабного разлива нефти в Мексиканском заливе. Привычными методами собрать её было невозможно. Бактерия съедает углеродные соединения.
Для профилактики следует тщательно следить за своим здоровьем: инфекция способна проникать в организм человека через царапины, ранки на слизистой оболочке носоглотки.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обычная пищевая сода может быть полезной в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила известный российский врач, диетолог Марият Мухина, сообщает Мedikforum....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)