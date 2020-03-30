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Названо простое средство против коронавируса. Этот продукт есть в каждом доме!

30.03.2020 07:08 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названо простое средство против коронавируса. Этот продукт есть в каждом доме!

Обычная пищевая сода может быть полезной в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила известный российский врач, диетолог Марият Мухина, сообщает Мedikforum.

Раствор гидрокарбоната натрия (домашней питьевой соды) замедлит действие инфекции и поможет выиграть время в лечении.

Специалист по питанию объяснила, что коронавирус действует в совокупности с искусственно созданной бактерией в США «синтия», которая была создана после масштабного разлива нефти в Мексиканском заливе. Привычными методами собрать её было невозможно. Бактерия съедает углеродные соединения.

Употребление содового раствора дает дополнительную пищу для бактерии и отвлекает их от пагубного влияния на клетки организма. Таким образом, путь к клеткам человека коронавирусу будет закрыт. Поэтому самый доступный метод защиты или же облегчения заболевания  - употребление минеральных вод с бикарбонатами. 

Для профилактики следует тщательно следить за своим здоровьем: инфекция способна проникать в организм человека через царапины, ранки на слизистой оболочке носоглотки.  

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Обычная пищевая сода может быть полезной в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила известный российский врач, диетолог Марият Мухина, сообщает Мedikforum....
 
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