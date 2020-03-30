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Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса
30.03.2020 07:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины заявил, что для того, чтобы международные партнеры направили Украине $10 млрд для помощи экономике из-за коронавируса, нужно принять законопроект о земельной реформе и банках. В противном случае стране угрожает дефолт, пишет
Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращение на
Зеленский также призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости. Кроме этого, президент отметил, что 29 марта из Китая в Украину доставили 300 тыс. респираторов, почти два миллиона масок для населения и 35 тыс. защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Помимо этого, в Украину планируют доставить 100 тыс. тестов для выявления коронавируса.
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Президент Украины заявил, что для того, чтобы международные партнеры направили Украине $ 10 млрд для помощи экономике из-за коронавируса, нужно принять законопроект...
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