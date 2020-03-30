Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Президент Украины заявил, что для того, чтобы международные партнеры направили Украине $10 млрд для помощи экономике из-за коронавируса, нужно принять законопроект о земельной реформе и банках. В противном случае стране угрожает дефолт, пишет РБК .



Фото: Офис президента Украины

Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращение на Facebook .



Он пояснил, что для получения финансовой помощи украинский парламент должен принять два закона на внеочередном заседании 30 марта. «Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь — очередь за народными депутатами», — сказал Зеленский.

Зеленский также призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости. Кроме этого, президент отметил, что 29 марта из Китая в Украину доставили 300 тыс. респираторов, почти два миллиона масок для населения и 35 тыс. защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Помимо этого, в Украину планируют доставить 100 тыс. тестов для выявления коронавируса.



Ранее Зеленский сообщил, что первый транш Международного валютного фонда (МВФ) в $2 млрд Киев может получить в течение месяца, если выполнит его условия. Как поясняло издание Gordon.ua, кредит Украине предоставят, если будут приняты законы о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и о земельной реформе. Последняя предполагает отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель. В ноябре 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект в первом чтении.



В связи с коронавирусом правительство Украины ввело режим ЧС по всей стране. По последним данным Минздрава, на 30 марта в стране зарегистрировали 475 случаев заражения, 10 жертв, шесть человек выздоровели.