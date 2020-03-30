В России возбудили первое уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу

Полиция возбудила уголовное дело против жителя Петербурга, сбежавшего из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как
Против мужчины возбуждено дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 30 и статья 236 УК РФ). Как
Подтверждена ли у петербуржца коронавирусная инфекция, не уточняется.
Статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но к ответственности по ней можно привлечь лишь тех, кто нарушил карантин и тем самым вызвал массовое заражение или смерть человека.
25 марта в Госдуме внесли предложение ужесточить наказание по статье 236 УК, а также включить в нее новый состав — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заражения.
По официальным данным, в Петербурге 37 человек заразились коронавирусом, пятеро из них выздоровели. 28 марта в городе была зафиксирована первая смерть пациента с COVID-19.
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