В России возбудили первое уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу

Источник материала: Ивьевский край

Полиция возбудила уголовное дело против жителя Петербурга, сбежавшего из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.





Как пишет «Фонтанка», 32-летний петербуржец 21 марта вернулся из Швейцарии. В аэропорту его предупредили о необходимости двухнедельной самоизоляции, но он выходил на улицу. 26 марта мужчину поместили на принудительный карантин в пансионат «Заря», однако на следующий день он оттуда сбежал. 28 марта его задержали в Петербурге и отправили назад в «Зарю».

Против мужчины возбуждено дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 30 и статья 236 УК РФ). Как пишет «Фонтанка», это первый известный в России случай, когда нарушение условий карантина по коронавирусу сочли преступлением. Раньше за это наказывали по административной статье о неисполнении требований должностного лица.

Подтверждена ли у петербуржца коронавирусная инфекция, не уточняется.

Статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но к ответственности по ней можно привлечь лишь тех, кто нарушил карантин и тем самым вызвал массовое заражение или смерть человека.

25 марта в Госдуме внесли предложение ужесточить наказание по статье 236 УК, а также включить в нее новый состав — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заражения.