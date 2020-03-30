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В России возбудили первое уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу

30.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Полиция возбудила уголовное дело против жителя Петербурга, сбежавшего из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В России возбудили первое уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу

Как пишет «Фонтанка», 32-летний петербуржец 21 марта вернулся из Швейцарии. В аэропорту его предупредили о необходимости двухнедельной самоизоляции, но он выходил на улицу. 26 марта мужчину поместили на принудительный карантин в пансионат «Заря», однако на следующий день он оттуда сбежал. 28 марта его задержали в Петербурге и отправили назад в «Зарю».

Против мужчины возбуждено дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 30 и статья 236 УК РФ). Как пишет «Фонтанка», это первый известный в России случай, когда нарушение условий карантина по коронавирусу сочли преступлением. Раньше за это наказывали по административной статье о неисполнении требований должностного лица.

Подтверждена ли у петербуржца коронавирусная инфекция, не уточняется.

Статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но к ответственности по ней можно привлечь лишь тех, кто нарушил карантин и тем самым вызвал массовое заражение или смерть человека.

25 марта в Госдуме внесли предложение ужесточить наказание по статье 236 УК, а также включить в нее новый состав — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заражения.

По официальным данным, в Петербурге 37 человек заразились коронавирусом, пятеро из них выздоровели. 28 марта в городе была зафиксирована первая смерть пациента с COVID-19.
Читать полностью:  https://news.tut.by/world/678321.html

 
 
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Полиция возбудила уголовное дело против жителя Петербурга, сбежавшего из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщает...
 
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