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Для кого наиболее опасен коронавирус, рассказали эксперты

30.03.2020 09:05 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Для кого наиболее опасен коронавирус, рассказали эксперты

Коронавирусу, кроме пожилых, больше всего подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов. Также шансы заразиться выше у тех, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По словам министра, противопоказаны также алкоголь и курение – они затрудняют оказание помощи.

Мурашко пояснил, что у каждого курильщика есть какое-то заболевание легких, включая бронхит, и в сочетание с вирусом это «точно до добра не доведет».

Фото: pexels

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Коронавирусу, кроме пожилых, больше всего подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов. Также шансы заразиться выше у тех, у кого...
 
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