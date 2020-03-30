Для кого наиболее опасен коронавирус, рассказали эксперты

Источник материала: ОНТ

Коронавирусу, кроме пожилых, больше всего подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов. Также шансы заразиться выше у тех, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По словам министра, противопоказаны также алкоголь и курение – они затрудняют оказание помощи.

Мурашко пояснил, что у каждого курильщика есть какое-то заболевание легких, включая бронхит, и в сочетание с вирусом это «точно до добра не доведет».

Фото: pexels

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