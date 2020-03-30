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В Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» – название очень веселит англоязычных поклонников
30.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Белорусский футбол совсем не собирается уступать коронавирусу – и становится центром притяжения для болельщиков, которые тоскуют по футболу в своих странах. Очередным покоренным континентом стала Австралия. Особое внимание там обратили на «Слуцк» – для команды был создан мировой фан-клуб, в котором уже почти тысяча участников!
«Мы – фанаты ФК «Слуцк» по всему миру. Мы начали в Аделаиде, Австралия. Коронавирус сильно ударил по футбольным фанатам во всем мире. Мы благодарим белорусскую элитную лигу и ФК «Слуцк» за то, что они сохраняют футбол для фанатов во всем мире. Мы любим «Слуцк»!» – говорится в описании австралийского сообщества. А один из новых фанов даже сделал лого!
Выбор «Слуцка» неслучаен. Все дело в том, что в английском Slutsk весьма созвучно со словом slut (а еще ближе оно становится во множественном числе – sluts), что дословно значит «шлюха». Потому название команды стало весьма меметичным – кучу примеров нашли главные юмористы спортивной Беларуси «Котики про футбол».
Однако пусть и начиналось все с юмора, к болению за новую любимую команду в мире отнеслись вполне серьезно – и смотрели матч против брестского «Динамо». Обсуждение затянуло на 280 комментариев – сильно! Самое популярное там мнение – на следующую игру нужен англоязычный комментатор.
А вот тактика главного тренера Виталия Павлова не устроила фанов – пошли призывы к отставке.
Была и аналитика по матчу.
Большинство болельщиков с командой до конца, несмотря на поражение – верят, что победы придут!
Возможно, в такой неожиданной популярности кроется шанс на спасение команды, у которой сейчас проблемы – болельщики уже узнали о них и предлагают устроить сбор средств с помощью краудфандинга.
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