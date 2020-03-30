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В Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» – название очень веселит англоязычных поклонников

30.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Белорусский футбол совсем не собирается уступать коронавирусу – и становится центром притяжения для болельщиков, которые тоскуют по футболу в своих странах. Очередным покоренным континентом стала Австралия. Особое внимание там обратили на «Слуцк» – для команды был создан мировой фан-клуб, в котором уже почти тысяча участников!

«Мы – фанаты ФК «Слуцк» по всему миру. Мы начали в Аделаиде, Австралия. Коронавирус сильно ударил по футбольным фанатам во всем мире. Мы благодарим белорусскую элитную лигу и ФК «Слуцк» за то, что они сохраняют футбол для фанатов во всем мире. Мы любим «Слуцк»!» – говорится в описании австралийского сообщества. А один из новых фанов даже сделал лого!


Выбор «Слуцка» неслучаен. Все дело в том, что в английском Slutsk весьма созвучно со словом slut (а еще ближе оно становится во множественном числе – sluts), что дословно значит «шлюха». Потому название команды стало весьма меметичным – кучу примеров нашли главные юмористы спортивной Беларуси «Котики про футбол».

В Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» – название очень веселит англоязычных поклонников

    Смотреть #### [развратниц] на своем ноутбуке / Смотреть «Слуцк» на своем ноутбуке


    Мы все Слуцк
В Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» – название очень веселит англоязычных поклонников

    Проводить время с семьей в изоляции / Делать мемы про «Слуцк»


    Коронавирус, нет австралийской лиги, попал под сокращение / Команда белорусской элиты ФК «Слуцк»
В Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» – название очень веселит англоязычных поклонников

    Быть евроснобом (так в Австралии и США называют местных болельщиков европейских топ-клубов) / Только смотреть «Слуцк» в белорусской «вышке»
В Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» – название очень веселит англоязычных поклонников

    Кто-то из фанатов отметился вот таким внезапным артом и почему-то решил, что там должен быть серп и молот, а «сахарникам» нужно хейтить БАТЭ.

Однако пусть и начиналось все с юмора, к болению за новую любимую команду в мире отнеслись вполне серьезно – и смотрели матч против брестского «Динамо». Обсуждение затянуло на 280 комментариев – сильно! Самое популярное там мнение – на следующую игру нужен англоязычный комментатор.

А вот тактика главного тренера Виталия Павлова не устроила фанов – пошли призывы к отставке.

В Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» – название очень веселит англоязычных поклонников

    Как много шансов мы будем давать этому тренеру? Павлов вон / Тошнит от этой тактики #ПавловВон

Была и аналитика по матчу.

В Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» – название очень веселит англоязычных поклонников

    Тяжелый, тяжелый день. Уверен, парни вернутся на следующей неделе. Хороший боевой дух во втором тайме, с небольшой удачей могли бы взять очко. Впереди неделя больших тренировок перед важной игрой. Открыто ли трансферное окно? Думаю, мы должны подписать форварда. Варианты?

Большинство болельщиков с командой до конца, несмотря на поражение – верят, что победы придут!

В Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» – название очень веселит англоязычных поклонников

    Не повезло сегодня, парни, мы вернемся на следующей неделе / Грустно, «Слуцк» имел проблемы с выступление, когда так много людей смотрело, но они привыкнут к нам. В следующий уик-энд «Слуцк» будет на вершине!

Возможно, в такой неожиданной популярности кроется шанс на спасение команды, у которой сейчас проблемы – болельщики уже узнали о них и предлагают устроить сбор средств с помощью краудфандинга.


   То есть у них сейчас проблемы с деньгами? Мы должны устроить сбор средств для них!

Tribuna.com

 
 
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Белорусский футбол совсем не собирается уступать коронавирусу – и становится центром притяжения для болельщиков, которые тоскуют по футболу в своих странах....
 
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