Немецкий министр финансов покончил с собой из-за коронавируса

dw.com В субботу, 28 марта, сотрудники службы спасения обнаружили его тело на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что Шефер совершил самоубийство. Политику было 54 года, передает













Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье (Volker Bouffier) выразил соболезнования семье погибшего.





"Мы все шокированы и едва можем поверить, что Томас Шефер ушел из жизни так неожиданно и внезапно", - заявил Буфье.





При этом политик назвал возможную причину - Шефер «глубоко переживал» за то, как справится штат с экономическими последствиями после пандемии коронавируса.





Шефер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года. Его считали возможным преемником нынешнего премьера этой федеральной земли Буфье.