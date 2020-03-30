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Немецкий министр финансов покончил с собой из-за коронавируса

30.03.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шефер (Thomas Schäfer) был найден мертвым.

В субботу, 28 марта, сотрудники службы спасения обнаружили его тело на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что Шефер совершил самоубийство. Политику было 54 года, передает dw.com



Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье (Volker Bouffier) выразил соболезнования семье погибшего. 

"Мы все шокированы и едва можем поверить, что Томас Шефер ушел из жизни так неожиданно и внезапно", - заявил Буфье. 

При этом политик назвал возможную причину - Шефер «глубоко переживал» за то, как справится штат с экономическими последствиями после пандемии коронавируса.

Шефер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года. Его считали возможным преемником нынешнего премьера этой федеральной земли Буфье. 
 
 
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Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шефер (Thomas Schäfer) был найден мертвым.
 
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