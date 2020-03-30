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Немецкий министр финансов покончил с собой из-за коронавируса
30.03.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шефер (Thomas Schäfer) был найден мертвым.
В субботу, 28 марта, сотрудники службы спасения обнаружили его тело на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что Шефер совершил самоубийство. Политику было 54 года, передает
Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье (Volker Bouffier) выразил соболезнования семье погибшего.
"Мы все шокированы и едва можем поверить, что Томас Шефер ушел из жизни так неожиданно и внезапно", - заявил Буфье.
При этом политик назвал возможную причину - Шефер «глубоко переживал» за то, как справится штат с экономическими последствиями после пандемии коронавируса.
Шефер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года. Его считали возможным преемником нынешнего премьера этой федеральной земли Буфье.
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Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шефер (Thomas Schäfer) был найден мертвым.
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