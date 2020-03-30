МИД: пока «Белавиа» продолжает забирать белорусов из Москвы, дальше прогнозы делать сложно

Источник материала: Tut.by

Регулярные рейсы «Белавиа» продолжают забирать белорусов, прилетающих со всего мира в московские аэропорты Шереметьево и Домодедово. Тех, кто прилетает во Внуково, перевозят в эти аэропорты автомобилями посольства Беларуси в России. В МИД отмечают, что введенные Россией новые ограничения не сказались на договоренностях по транзиту белорусов, однако точные прогнозы, как будет развиваться ситуация далее, сегодня делать сложно: все меняется стремительно.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса Россия с 30 марта полностью закрыла свои границы , в том числе с Беларусью: ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации. Ограничения введены бессрочно.

Ранее из-за закрытых границ белорусы столкнулись с проблемой возвращения с курортов транзитом через московский аэропорт Внуково, а после того как Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно — и через Шереметьево и Домодедово. МИД и Минтранс договорились с россиянами, что белорусов из московских аэропортов будут забирать регулярные рейсы «Белавиа».

Пока эта схема работает. Вчера прилетевшие в Москву белорусы улетели в Минск регулярными рейсами «Белавиа», 7 из них были перевезены посольством Беларуси из Внукова в Шереметьево и Домодедово для дальнейшего вылета на родину. Сейчас из Шереметьева и Домодедова в день вылетают два и четыре рейса «Белавиа» соответственно, во Внукове дежурит дипломат посольства Беларуси в России, чтобы оперативно решать вопросы, возникающие с прибывающими туда белорусскими гражданами.

— Хотел бы в целом сказать, что находимся с российской стороной в постоянном контакте, на сегодняшний день согласован алгоритм по вывозу наших соотечественников наравне с гражданами России из дальних стран. Не секрет, что нашими самолетами также активно пользуются россияне при возвращении, в том числе и из стран Европы.

Конечно, точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, довольно сложно, так как все не статично и многие страны постоянно вводят все новые ограничения, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.