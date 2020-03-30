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А ему море по колено: Лукашенко обсудил с силовиками учения НАТО, которых в принципе нет

30.03.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко принял сегодня с докладом государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова



"Как и договаривались раньше, я хотел бы с вами обсудить ряд вопросов, касающихся не только состояния дел в нашей армии. Но и на злобу дня вопрос, который прозвучал у нас еще в прошлом году. Вопрос реагирования на то, что происходит у наших границ. Это учения НАТО "Защитник Европы 2020", - сказал Лукашенко.

В частности он обозначил тему того, какие действия предпринимаются в настоящее время со стороны блока НАТО. 

"Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов. 

Думаю, разведка доложит, какова там ситуация, и мы обсудим этот вопрос, а также сделаем дальнейшие шаги по реагированию на то, что происходит у наших границ", - отметил белорусский лидер.

Он выразил уверенность, исходя из имеющейся информации, что белорусская сторона справится с этой ситуацией. 

"Не должно быть никакой чрезмерщины, - подчеркнул Лукашенко. - Я еще в прошлом году вам поручал, чтобы мы выработали адекватные меры реагирования. Это, в конце концов, и деньги. Поэтому чрезмерного быть не должно. Надо это как-то сопоставить и вплести в ту ткань работы армии, которая сегодня существует. Это должно быть на пользу армии. А показухи быть не должно".

При этом Лукашенко отметил, что армия функционирует в обычном режиме, не переносятся и не отменяются никакие мероприятия. 

"Армия готовится. Многие части на полигонах. Знаю, что проведены в Витебской области учения миротворческих подразделений наших Вооруженных Сил и Великобритании. Отзывы положительные. 

Это никого не должно напрягать. Мир нам нужен. И миротворчество - это та линия, по которой мы всегда должны сотрудничать со всеми. Думаю, наш основной партнер - Российская Федерация - в этом направлении обороты не снижает, и не только по линии миротворчества", - заявил он.


Лукашенко также предложил кратко обсудить состояние дел в армии. "Кроме того, хотел бы, коль каждый день психоз (на тему коронавируса. - Прим. БелТА) не унимается, чтобы несколько слов сказали о состоянии здоровья наших военнослужащих. Меня больше всего интересует здоровье офицерского состава. Потому что они живут, как обычно (находятся не только в расположении частей, но и живут обычной гражданской жизнью. - Прим. ред.)", - уточнил Лукашенко.

Кстати, как сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, упомянутые Лукашенко учения НАТО практически приостановлены, правда, официального заявления о их прекращении пока не было.

"Интенсивность учений 16 марта была снижена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Ряд стран (Германия, Италия, Нидерланды) уже отказались от их проведения. Великобритания полностью сокращает и отводит свои силы и средства. 

Отменены смежные учения на территории Литвы, Латвии и Эстонии. Однако заявлений, что данные учения прекращены, до сих пор нет. Поэтому мы продолжаем плановую подготовку своих Вооруженных Сил и с учетом действий у наших границ все мероприятия проводим самостоятельно, без чьей-либо помощи", - сказал Виктор Хренин.
 
 
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Александр Лукашенко принял сегодня с докладом государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника...
 
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