ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Отказ от вакцинирования БЦЖ связали с высокой смертностью от коронавируса

30.03.2020 13:38 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Американские эпидемиологи связали различия в скорости распространения и уровня смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как давно и насколько широко в них применялась вакцина БЦЖ, которая предназначена для борьбы с туберкулезом. Их выводы опубликованы в электронной библиотеке medRxiv, пишет ТАСС.

Отказ от вакцинирования БЦЖ связали с высокой смертностью от коронавируса
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: intrigue.ie

«Те страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США, сильнее всего пострадали от COVID-19. Кроме того, мы обнаружили, что вакцинация БЦЖ уменьшила число случаев заражения вирусом. Комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать эту прививку одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом», — пишут ученые.

Вакцину БЦЖ в 1921 году разработали французские бактериологи Альбер Кальмет и Камиль Герен. Она до сих пор остается главным средством борьбы с туберкулезом. Однако при этом многие ученые сомневаются в ее эффективности, особенно при использовании для вакцинации взрослого населения. Поэтому, в отличие от России и других стран бывшего социалистического лагеря, вакцинирование БЦЖ в США и некоторых странах Европы в массовом порядке не проводили.

В конце прошлой недели австралийские ученые объявили о планах провести масштабные клинические испытания того, как вакцина БЦЖ влияет на активность иммунитета добровольцев и помогает ли она ему активнее бороться с коронавирусом нового типа.

Аарон Миллер, профессор Нью-Йоркского технологического института (США), и его коллеги решили проверить, насколько вакцинация БЦЖ сама по себе может влиять на распространение коронавируса и вероятность гибели от инфекции среди самых уязвимых слоев населения.

Новая жизнь для старой вакцины

Для этого ученые собрали статистические данные по использованию прививки во всех государствах мира и сопоставили эту информацию с тем, как в этих странах развивается эпидемия коронавирусной инфекции. Дополнительно ученые проанализировали то, как на распространение коронавируса и летальность от него влиял типичный уровень достатка и здравоохранения во всех государствах мира.

В целом скорость распространения и смертоносность SARS-CoV-2 зависели от экономических показателей, однако для небольшой группы стран, в том числе США, Ирана, Италии, Бельгии, Нидерландов и ряда других европейских государств, это было не так.

Все эти страны объединяло то, что в них никогда массово не применяли вакцину БЦЖ, или же ее начали использовать относительно недавно. В результате этого, как пишут ученые, относительное число случаев заражения в этих странах было в четыре раза выше типичных значений для всей планеты в целом, что также было характерно и для уровня смертности.

В пользу этого говорит и то, что в тех странах, где эти прививки постоянно ставят всему населению еще с начала прошлого века, в частности, в Бразилии, наблюдается необычно низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции, который не сопоставим с состоянием их экономики. По мнению исследователей, это говорит о том, что БЦЖ действительно может защищать организм от коронавируса нового типа.

В Китае, отмечают ученые, повсеместное применение БЦЖ началось в 1950-x годах, однако во время так называемой «культурной революции» 1966−1976 годов, когда соответствующие медицинские организации были распущены, массовую вакцинацию прекратили. Как заключают Миллер и его коллеги, это решение могло создать особо уязвимую прослойку населения, которая сыграла важную роль в распространении коронавируса на первых этапах развития этой эпидемии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские эпидемиологи связали различия в скорости распространения и уровня смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как давно и насколько широко в них...
 
Новости дня
Новости
 
МНЕНИЕ. Ивьевчане! Откройте, наконец, глаза!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика