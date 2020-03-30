







Sputnik пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. На 200 тысяч человек в сутки стали меньше посещать столичную подземку в марте, об этом сообщилпресс-секретарь Минского метрополитена





Ранее сообщалось, что пассажиропоток упал и в метро, и в наземном общественном транспорте столицы. Только за одну неделю в середине марта ежедневное количество пассажиров в подземке снизилось на 115 тысяч, в автобусах, троллейбусах и трамваях – на 102 тысячи.





По последним данным, число пассажиров продолжает сокращаться.





"По сравнению с февралем, в марте ежедневный пассажиропоток в Минском метрополитене снизился приблизительно на 200 тысяч человек. То есть на 200 тысяч человек стало меньше ездить в метро за сутки", - рассказал Дроб.





Он отметил, что обычно пассажиропоток составляет около 800 тысяч человек ежедневно.





"Получается, количество людей снизилось на четверть", - констатировал представитель метрополитена.









Очевидно, что минчане стали реже ездить на общественном транспорте, чтобы дополнительно обезопасить себя от заражения коронавирусом. Часть людей работает удаленно, часть пересела на личный транспорт.





При этом в целях профилактики коронавируса подвижной состав поездов метро, автобусов, троллейбусов и трамваев каждый день проходит обработку антисептиками.







