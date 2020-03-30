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Минчане уходят на "удаленку": пассажиропоток только в метро снизился на четверть

30.03.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Людей в минском метро стало в послееднее время гораздо меньше: пассажиропоток в сутки уменьшился с 800 тысяч до 600 тысяч человек.



На 200 тысяч человек в сутки стали меньше посещать столичную подземку в марте, об этом сообщил Sputnik пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток упал и в метро, и в наземном общественном транспорте столицы. Только за одну неделю в середине марта ежедневное количество пассажиров в подземке снизилось на 115 тысяч, в автобусах, троллейбусах и трамваях – на 102 тысячи.

По последним данным, число пассажиров продолжает сокращаться.

"По сравнению с февралем, в марте ежедневный пассажиропоток в Минском метрополитене снизился приблизительно на 200 тысяч человек. То есть на 200 тысяч человек стало меньше ездить в метро за сутки", - рассказал Дроб.

Он отметил, что обычно пассажиропоток составляет около 800 тысяч человек ежедневно.

"Получается, количество людей снизилось на четверть", - констатировал представитель метрополитена.


Очевидно, что минчане стали реже ездить на общественном транспорте, чтобы дополнительно обезопасить себя от заражения коронавирусом. Часть людей работает удаленно, часть пересела на личный транспорт. 

При этом в целях профилактики коронавируса подвижной состав поездов метро, автобусов, троллейбусов и трамваев каждый день проходит обработку антисептиками.
 
 
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Людей в минском метро стало в послееднее время гораздо меньше: пассажиропоток в сутки уменьшился с 800 тысяч до 600 тысяч человек.
 
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