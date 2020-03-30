В Беларуси 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек

Источник материала: Tut.by

По данным на понедельник 30 марта, в Беларуси 152 случая коронавируса. В официальном телеграм-канале Минздрава сообщается, что уже выписаны или ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.



Фото: Reuters

На сегодня в стране проведено более 30 тысяч тестов на COVID-19.

Как сообщала в пятницу, 27 марта, во время брифинга в Минздраве заместитель министра Елена Богдан, пациентов с коронавирусом на ИВЛ нет. Запаса лекарств достаточно. В больницах на тот момент было 2221 свободных мест, скорая работала в обычном режиме и справлялась с обращениями.

В отличие от стран Запада, России и Казахстана, Минздрав Беларуси публикует статистику по инфицированным не каждый день. Предыдущий раз данные сообщали 27 марта. По информации на тот день инфицированными было 94 челвоека, из них 32 были уже выздоровевшими, 62 — в больницах под медицинским наблюдением.

В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Однако с 27 марта введен 14-дневный карантин для всех приезжающих из страны, где зарегистрированы случаи коронавируса.