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В Беларуси 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек
30.03.2020 15:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным на понедельник 30 марта, в Беларуси 152 случая коронавируса. В официальном телеграм-канале Минздрава сообщается, что уже выписаны или ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.
На сегодня в стране проведено более 30 тысяч тестов на COVID-19.
Как сообщала в пятницу, 27 марта, во время брифинга в Минздраве заместитель министра Елена Богдан, пациентов с коронавирусом на ИВЛ нет. Запаса лекарств достаточно. В больницах на тот момент было 2221 свободных мест, скорая работала в обычном режиме и справлялась с обращениями.
В отличие от стран Запада, России и Казахстана, Минздрав Беларуси публикует статистику по инфицированным не каждый день. Предыдущий раз данные
В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Однако с 27 марта
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По данным на понедельник 30 марта, в Беларуси 152 случая коронавируса.
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