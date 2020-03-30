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В Беларуси уже больше 150 заражённых коронавирусом: Минздрав наконец обновил данные

30.03.2020 15:18 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Начиная с 28 февраля 2020 года, когда коронавирус пришел в Беларусь, к сегодняшнему дню медики насчитали уже 152 эпизода инфекции в сумме (+58 случаев за 72 часа). Из них вылечились 47 человек. Об этом заявили в Минздраве.

«За минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции», – говорится в отчете ведомства.

Статистику по заражениям вирусом в нашей стране ведомство не обновляло больше трех суток (раньше сводки публиковались с разницей в два дня). Из пятничного отчета от 27 марта мы знали о 94 пациентах с COVID-19 в Беларуси. Тогда же сообщалось, что выздоровели 32 человека.

Как добавляет «Свобода», Минздрав не раскрывает, в каких городах страны обнаружены случаи коронавируса. Но в последние дни стали известны эпизоды COVID-19 у учителя минской гимназии, актера в Витебске и неизвестного человека в Ивье, а также подозрения на заражения вирусом в отношении сотрудников райисполкома в Лельчицах.

На пресс-конференции 27 марта Минздрав объявил, что он сознательно выбрал такую тактику подачи «плохих новостей» о COVID-19, потому что, по словам замминистра Елены Богдан, «в стране не происходит ничего экстраординарного». Согласно сведениям ВОЗ, почти все другие государства Европы цифры показывают ежедневно.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если вы можете, оставайтесь дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: коронавирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она чаще развивается бессимптомно.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Начиная с 28 февраля 2020 года, когда коронавирус пришел в Беларусь, к сегодняшнему дню медики насчитали уже 152 эпизода инфекции в сумме (+58 случаев за 72 часа). Из них...
 
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