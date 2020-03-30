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В Беларуси уже больше 150 заражённых коронавирусом: Минздрав наконец обновил данные
30.03.2020 15:18 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Начиная с 28 февраля 2020 года, когда коронавирус пришел в Беларусь, к сегодняшнему дню медики насчитали уже 152 эпизода инфекции в сумме (+58 случаев за 72 часа). Из них вылечились 47 человек. Об этом
«За минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции», – говорится в отчете ведомства.
Статистику по заражениям вирусом в нашей стране ведомство не обновляло больше трех суток (раньше сводки публиковались с разницей в два дня). Из
Как
На пресс-конференции 27 марта Минздрав объявил, что он сознательно выбрал такую тактику подачи «плохих новостей» о COVID-19, потому что, по словам замминистра Елены Богдан, «в стране не происходит ничего экстраординарного». Согласно
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если вы можете, оставайтесь дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: коронавирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она чаще развивается бессимптомно.
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Начиная с 28 февраля 2020 года, когда коронавирус пришел в Беларусь, к сегодняшнему дню медики насчитали уже 152 эпизода инфекции в сумме (+58 случаев за 72 часа). Из них...
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