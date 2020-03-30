ЕС выделит странам «Восточного партнерства», среди которых Беларусь, 140 млн евро на борьбу с COVID-19

Источник материала: Tut.by

В рамках глобального ответа на вспышку коронавируса Европейская комиссия поддержит страны «Восточного партнерства» и выделит 140 миллионов евро на самые неотложные нужды Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Кроме того, еще 700 млн евро Еврокомиссия выделит этим шести странам для преодоления социально-экономических последствий кризиса, сообщает пресс-служба Еврокомиссии .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Комментируя решение Еврокомисии, комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели сказал, что это очень трудные времена не только для ЕС, но и для стран-партнеров.

— Мы делаем все возможное, чтобы смягчить воздействие вспышки коронавируса на жизнь людей и средства к существованию. Мы отвечаем как на насущные потребности систем здравоохранения, так и на более долгосрочные потребности наиболее уязвимых групп общества и малых и средних предприятий, которые являются основой экономики в шести странах, — заявил Вархели.

В список мер, на которые будут выделены деньги, вошли поставки медицинских приборов и личного оборудования, таких как вентиляторы, лабораторные комплекты, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы.

— Европейская комиссия сотрудничает с ВОЗ и выделит 30 миллионов евро для обеспечения того, чтобы эти необходимые материалы были совместно закуплены и эффективно распределены между системами здравоохранения шести стран в ближайшие недели. Кроме того, эти средства пойдут на поддержку национальным администрациям здравоохранения в обучении медицинского и лабораторного персонала и проведении мероприятий по повышению осведомленности среди населения в целом, — отмечают в Еврокомиссии.

Напомним, ранее стало известно, что правительство США выделит Беларуси 1,3 миллиона долларов на чрезвычайную медицинскую и гуманитарную помощь для борьбы с пандемией COVID-19.