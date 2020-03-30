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Пристегнись к безопасности!

30.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Пристегнись к безопасности!

Под таким девизом на территории Шарковщинского района 27 марта прошел Единый день безопасности дорожного движения, направленный на пропаганду использования средств пассивной безопасности (шлемов, ремней безопасности и детских удерживающих устройств).

Не стоит забывать, что основными средствами пассивной безопасности, которыми оборудован автомобиль, являются специальные ремни. Правила дорожного движения обязывают водителя и всех пассажиров быть пристегнутыми, в том числе и на задних сиденьях.

Применение ремней безопасности снижает риск гибели при ДТП водителя и пассажиров переднего сиденья на 40-50 процентов, а пассажиров заднего сиденья — на 25 процентов. Примерно такое же снижение касается тяжелых травм в результате ДТП.

Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка (в возрасте до 5 лет), а также иных средств (бустеров, специальных подушек для сиденья, дополнительных сидений) в возрасте от 5 до 12 лет. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без специального удерживающего устройства, иных средств, в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

При этом ремень безопасности должен правильно фиксировать ребенка — проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Детей до 12 лет запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла или мопеда.

Стоит также отметить, что держать детей на руках очень опасно, так как при столкновении, даже при скорости 40 км/ч, ребенок весом 5,5 кг. оказывает нагрузку на руки держащего, равноценную 110 кг. Удержать такой вес вряд ли удастся.

За неиспользование детских удерживающих устройств в случаях, когда оно обязательно, предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 4 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года налагается штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

Предупреждение или штраф до 1 базовой величины предусмотрен за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности. В случае повторного нарушения в течение года водителю грозит штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.

Соблюдайте Правила дорожного движения, позаботьтесь о себе и своих близких!

И. ВОРОНА,

старший инспектор по АП ОГАИ Шарковщинского РОВД.

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