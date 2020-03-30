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Коронавирус в Беларуси: 47 человек уже выздоровели, ещё 105 находятся на лечении

30.03.2020 15:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: 47 человек уже выздоровели, ещё 105 находятся на лечении

На сегодняшний день в Беларуси 47 человек уже выписаны или ожидают выписки, ещё 105 продолжают находиться на лечении и медицинском наблюдении. Об этом сообщает Минздрав Беларуси.

Ранее у этих 47 человек тест на COVID-19 показывал положительный результат. Однако в процессе лечения и наблюдения врачи получили отрицательные результаты тестов. 

На сегодняшний день в стране проведены более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки в Республике Беларусь госпитализированы 110 человек, выписаны 144 человека, в том числе и те, кто имели контакты с носителями инфекции.

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На сегодняшний день в Беларуси 47 человек уже выписаны или ожидают выписки, ещё 105 продолжают находиться на лечении и медицинском наблюдении. Об этом сообщает...
 
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