Коронавирус в Беларуси: 47 человек уже выздоровели, ещё 105 находятся на лечении

Источник материала: ОНТ

На сегодняшний день в Беларуси 47 человек уже выписаны или ожидают выписки, ещё 105 продолжают находиться на лечении и медицинском наблюдении. Об этом сообщает Минздрав Беларуси.

Ранее у этих 47 человек тест на COVID-19 показывал положительный результат. Однако в процессе лечения и наблюдения врачи получили отрицательные результаты тестов.

На сегодняшний день в стране проведены более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки в Республике Беларусь госпитализированы 110 человек, выписаны 144 человека, в том числе и те, кто имели контакты с носителями инфекции.

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