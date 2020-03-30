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ОНТ распространяет фейки? Предлагает лечить COVID-19... содой

30.03.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканал ОНТ, ссылаясь на российский сайт medikforum.ru, пишет, что сода помогает в лечении коронавируса.


Названо простое средство против коронавируса, утверждает телеканал, объясняя, при чем тут сода.

"Коронавирус действует в совокупности с искусственно созданной бактерией в США «синтия», которая была создана после масштабного разлива нефти в Мексиканском заливе".

Выглядит неубедительно.
 
 
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Телеканал ОНТ, ссылаясь на российский сайт medikforum.ru, пишет, что сода помогает в лечении коронавируса.
 
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