Школа катания на коньках: как развивается нишевый проект с большими амбициями

Стартовать как инструктор на массовых катаниях, а через три года — возглавлять школу по обучению конькам. История Александра Гаевского, основателя компании «Айс комьюнити», — это пример того, как можно превратить подработку в растущий бизнес — школу Justskate.by с командой тренеров, сообществом клиентов, ледовыми турами и планами по развитию и выходу в регионы. Об этом и о своей нише между частными тренерами и профессиональными школами Александр рассказал «Про бизнес».

«Наши занятия стоят от 38 до 50 BYN, плюс расходы клиентов на аренду коньков и оплату входа на массовое катание»

— Я окончил физкультурный университет, и пока учился, пошел на подработку в Ледовый дворец спорта инструктором. Параллельно надо было следить за порядком на массовых катаниях, и со временем люди начали захотели заниматься на индивидуальных занятиях, приходить именно ко мне, спрашивали мой график работы. Вот так все закрутилось, завертелось. Я понял, что это можно монетизировать не только там, в Ледовом.

У меня в принципе было с детства желание открыть что-то свое. Изначально это был мой личный проект, где я просто тренировал. Но когда я его придумывал, понимал, что буду расширяться, видел перспективу.

Когда сформировалась более-менее клиентская база, я начал набирать тренировки, которые связаны с фигурным катанием. Я не занимался никогда именно фигурным, не мог дать людям то, чего они хотели, и начал искать тех, кто может. Искал по «сарафанному радио», среди знакомых, друзей. Первыми моими тренерами были две девочки: одна со мной училась, а вторая пришла по рекомендации.





Сейчас мы работаем как школа катания на коньках. Можно сказать, что наша целевая аудитория — это родители детей от 3 до 14−15 лет, которые хотят ребенка поставить на коньки или чуть-чуть улучшить его навыки. Но мы обучаем и взрослых тоже. Это либо любители, либо те, кто ни разу не стоял на коньках.

















У многих есть такая детская мечта: научиться кататься на коньках. Мы стараемся ее исполнить. Основные клиенты у нас в Instagram, сейчас у нас сайт появился, буквально на днях. Есть мы и на других платформах, это TikTok, YouTube, Threads. Эти платформы больше для охватов.

Мы предлагаем в основном индивидуальные и парные занятия, которые проводим на массовых катаниях. Есть и абонементы. Сейчас не сложно лед найти для занятий, но для групповых, конечно, трудно в востребованное время. С февраля будем вводить еще групповые занятия по ОФП (общефизической подготовке). Летом у нас в основном либо обучение с нуля на роликах, либо совершенствование катания, улучшение каких-то навыков, изучение их для себя. Еще у нас есть беседа в Telegram, где может каждый желающий зайти просто пообщаться, найти компанию на хоккей, на каток сходить. Также мы можем проводить онлайн-консультации, онлайн-занятия по ОФП, разные разборы.





Индивидуальное занятие — от 38 BYN, если то покупать абонемент, без него — до 50 BYN. Это зависит от возраста человека (ребенок или взрослый) и от приобретенного абонемента. Еще у наших клиентов могут быть расходы на аренду коньков, и если это занятие на массовых катаниях, то нужно будет приобрести входной билет. Это не очень дорого, но и не сказать, что дешево, учитывая то, что это индивидуальное занятие, и тренер с клиентом один на один. Такая цена — в диапазоне рынка. Мы стараемся сильно ее не увеличивать.

Занятия мы проводим на любых ледовых площадках. В основном это катки в торговых центрах типа Замка, Даймонд. Стараемся подстраиваться под клиента. Проблема в том, что городские катки загружены сейчас в зимний период. Занятия на роликах добавляем летом, так как активность на катках падает.





В прошлом году мы делали ледовый тур в Москву. Такой пробный эксперимент был. Катались на разных катках: в ГУМе, на ВДНХ, приглашали фотографа. В будущем хотелось бы еще организовать тур на Байкал.

«Похожих на нашу школ нет»

В начале пути я ничего не подсчитывал, ориентировался на рынок, на свой опыт работы в Ледовом дворце. Уже потом, работая не только в команде, надо посчитать все, чтобы в минус не уходить, внести в расходы процент тренеров, услуги бухгалтеров, налоги и так далее.





Наша основная статья расходов — это зарплаты тренерам. Сейчас у нас их 4−5, они на договорах подряда. У тренеров свободный гибкий график, они где-то еще работают на основной работе, совмещают. Некоторые нам сами пишут, спрашивают, можно ли к вам устроиться на работу. Мы иногда отказывали, потому что нет нужного образования. С 2024 г. мы должны получать аккредитацию, как организации, которые связаны с физической культурой и спортом. Мы ее получили. У каждого тренера должно быть специальное образование, медицинские справки, все необходимые документы для работы с детьми.

Основная проблема у нас — дефицит льда в нужное время для групповых занятий. Либо если лед есть, то слишком высокая стоимость, это просто нерентабельно. Но мы всегда в поиске. Иногда так получалось, что с руководством договаривались об одном, а потом, когда уже приезжали подписывать договоры, нам говорили, что таких условий нет.





Конкуренты — это, в основном либо частные тренеры, которые проводят занятия индивидуально, либо это школы, но они с профессиональным уклоном, поэтому мы с ними не конкурируем. А похожих на нашу школ нет.

Сейчас хотим поменять немного нашу бизнес-модель и сделать проект, который можно масштабировать, более рентабельный. Есть задумка круглогодично ОФП проводить, групповые занятия по развитию гибкости, ловкости, координации, скоростно-силовых качеств — по всем базовым моментам, которые необходимы для катания и активной жизни.





Мы стараемся внедрять всякие новые фишки, чтобы к нам приходили не просто как в школу катания, а чтобы наш бренд ассоциировался с катанием на коньках и на роликах. Мы хотим сделать не просто школу, а платформу для обучения, развлечения, активного отдыха, связанного с коньками и роликами.

«Чтобы завладеть доверием аудитории, надо просто любить свое дело»

Главное, любить то, что делаешь. И тогда я думаю, что люди сами будут тянуться и рекомендовать другим. Чтобы завладеть доверием аудитории, надо просто любить свое дело. Клиенты, которые приходят по «сарафанному радио», друзья — самые лояльные. С ними легче контактировать и работать.





По моему опыту дам совет начинающим предпринимателям: даже самые мелкие договоренности лучше прописывать. Вот как у нас было: мы что-то обговорили на словах, потом приехали подписывать документы, а нам уже совершенно другое говорят. В таких моментах надо быть осторожнее, внимательнее.

Мы планируем расширяться, но тут возникает сложность: нельзя в каждом городе открыться, потому что не везде есть доступное время на ледовых аренах. Сами арены есть, но в основном они заняты. Сложно найти время, чтобы тренер мог бы стабильно там работать. Планируем открываться и расти в таких городах, в которых есть достаточно льда, чтобы мы могли загрузить тренера. Изменение нашей бизнес-модели подразумевает, что мы сможем легче и быстрее масштабироваться и развиваться. Пока не буду раскрывать подробности. В идеале, конечно, хотелось бы международным брендом быть, большим, чтобы не только люди к нам тянулись, но и тренеры хотели с нами работать.

«У нас много идей и амбиций, будем работать»

У нас нас было много коллабораций. Мы проводили различные совместные розыгрыши с детскими развлекательными центрами, с хоккейным клубом «Юность». Наши абонементы, сертификаты на матчах разыгрывали в виде призов. Летом участвовали в детском фестивале «Букидс».





Буквально через неделю выйдет наш совместный ролик с МЧС о правилах безопасности. Это социальная реклама, она направлена на информирование детей и родителей о безопасности.

В следующем году планируем совместно с турагентствами организовывать ледовые туры помимо Москвы в Питер, на Байкал. Это будет отдельное направление, которое требует определенных вложений. Хочется проводить какие-то тематические катания, мастер-классы, ивенты на льду. В этом направлении тоже думаем.

Очень много идей, очень много амбиций. Будем работать, стараться радовать людей, исполнять их мечты.